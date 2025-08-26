Рейтинг@Mail.ru
Президент Кореи боялся повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 26.08.2025 (обновлено: 02:24 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/vstrecha-2037565756.html
Президент Кореи боялся повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом
Президент Кореи боялся повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом - РИА Новости, 26.08.2025
Президент Кореи боялся повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён признался, что на встрече с американским лидером Дональдом Трампом боялся повторить судьбу Владимира Зеленского, которого... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T01:48:00+03:00
2025-08-26T02:24:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир зеленский
ли чжэ мен
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037542568_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c402ee28436ad57d2e73cb87867ba338.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён признался, что на встрече с американским лидером Дональдом Трампом боялся повторить судьбу Владимира Зеленского, которого в феврале в Белом доме отчитал американский лидер.Ранее южнокорейский президент Ли Чжэ Мёна прибыл с визитом в Вашингтон. Это первый визит в США южнокорейского лидера с момента его вступления в должность в начале июня. При этом агентство Рёнхап сообщало, что администрация Ли Чжэ Мёна накануне встречи собиралась проверить обстоятельства резкого заявления Трампа о том, что "революция в Южной Корее" не позволяет Соединенным Штатам вести бизнес в этой стране."Перед тем как я встретился сегодня с президентом Трампом, он опубликовал в Truth Social очень угрожающий пост, который я воспринял с опаской… мы могли столкнуться с ситуацией Зеленского", - рассказал глава государства во время выступления в Вашингтоне.Ли Чжэ Мён добавил, что встреча с главой Белого дома, несмотря на опасения, прошла хорошо.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250825/tramp-2037542907.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037542568_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1d4c829fe675162b482a1fe8101984e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, владимир зеленский, ли чжэ мен, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Ли Чжэ Мен, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Президент Кореи боялся повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом

Ли Чжэ Мён заявил, что боялся повторить судьбу Зеленского в Белом доме

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён признался, что на встрече с американским лидером Дональдом Трампом боялся повторить судьбу Владимира Зеленского, которого в феврале в Белом доме отчитал американский лидер.
Ранее южнокорейский президент Ли Чжэ Мёна прибыл с визитом в Вашингтон. Это первый визит в США южнокорейского лидера с момента его вступления в должность в начале июня. При этом агентство Рёнхап сообщало, что администрация Ли Чжэ Мёна накануне встречи собиралась проверить обстоятельства резкого заявления Трампа о том, что "революция в Южной Корее" не позволяет Соединенным Штатам вести бизнес в этой стране.
"Перед тем как я встретился сегодня с президентом Трампом, он опубликовал в Truth Social очень угрожающий пост, который я воспринял с опаской… мы могли столкнуться с ситуацией Зеленского", - рассказал глава государства во время выступления в Вашингтоне.
Ли Чжэ Мён добавил, что встреча с главой Белого дома, несмотря на опасения, прошла хорошо.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Трамп предложил провести саммит Южной Кореи и КНДР
Вчера, 19:59
 
В миреСШАРоссияВладимир ЗеленскийЛи Чжэ МенДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала