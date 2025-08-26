https://ria.ru/20250826/vstrecha-2037565756.html

Президент Кореи боялся повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом

Президент Кореи боялся повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом - РИА Новости, 26.08.2025

Президент Кореи боялся повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён признался, что на встрече с американским лидером Дональдом Трампом боялся повторить судьбу Владимира Зеленского, которого... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T01:48:00+03:00

2025-08-26T01:48:00+03:00

2025-08-26T02:24:00+03:00

в мире

сша

россия

владимир зеленский

ли чжэ мен

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037542568_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c402ee28436ad57d2e73cb87867ba338.jpg

ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён признался, что на встрече с американским лидером Дональдом Трампом боялся повторить судьбу Владимира Зеленского, которого в феврале в Белом доме отчитал американский лидер.Ранее южнокорейский президент Ли Чжэ Мёна прибыл с визитом в Вашингтон. Это первый визит в США южнокорейского лидера с момента его вступления в должность в начале июня. При этом агентство Рёнхап сообщало, что администрация Ли Чжэ Мёна накануне встречи собиралась проверить обстоятельства резкого заявления Трампа о том, что "революция в Южной Корее" не позволяет Соединенным Штатам вести бизнес в этой стране."Перед тем как я встретился сегодня с президентом Трампом, он опубликовал в Truth Social очень угрожающий пост, который я воспринял с опаской… мы могли столкнуться с ситуацией Зеленского", - рассказал глава государства во время выступления в Вашингтоне.Ли Чжэ Мён добавил, что встреча с главой Белого дома, несмотря на опасения, прошла хорошо.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250825/tramp-2037542907.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, владимир зеленский, ли чжэ мен, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске