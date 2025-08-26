https://ria.ru/20250826/vremja-2037641380.html
Минпросвещения установило время на выполнение школьного домашнего задания
Минпросвещения установило время на выполнение школьного домашнего задания - РИА Новости, 26.08.2025
Минпросвещения установило время на выполнение школьного домашнего задания
Установлено время на выполнение домашнего задания с учетом нагрузки на школьников, все нормы согласованы с Роспотребнадзором, заявил глава Минпросвещения Сергей РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:10:00+03:00
2025-08-26T13:10:00+03:00
2025-08-26T17:57:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025340098_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_676f996fbe2db47aa51278a75d09820e.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Установлено время на выполнение домашнего задания с учетом нагрузки на школьников, все нормы согласованы с Роспотребнадзором, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "Сегодня приказом нормировано — с учетом нагрузки на школьников — количество и время на выполнение домашнего задания. Роспотребнадзор этот приказ согласовал с учетом возрастных особенностей ребенка", — сказал министр в ходе XII общероссийского родительского собрания. Так, например, в первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания один час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвертом — два часа. Кроме того, школа должна осуществлять контроль объема домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам. Домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке, при наличии электронного журнала педагог должен дублировать туда всю информацию не позднее времени окончания учебного дня. Для выполнения задания, требующего длительной подготовки (реферат, доклад, презентация, заучивание стихотворения), школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени.
https://ria.ru/20250415/minprosvescheniya-2011272604.html
https://ria.ru/20240911/kravtsov-1972100634.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025340098_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_4f96c93bb90a1e516ac21c6cddf8e222.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Минпросвещения установило время на выполнение школьного домашнего задания
Минпросвещения установило время для выполнения школьного домашнего задания
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Установлено время на выполнение домашнего задания с учетом нагрузки на школьников, все нормы согласованы с Роспотребнадзором, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Сегодня приказом нормировано — с учетом нагрузки на школьников — количество и время на выполнение домашнего задания. Роспотребнадзор
этот приказ согласовал с учетом возрастных особенностей ребенка", — сказал министр в ходе XII общероссийского родительского собрания.
Так, например, в первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания один час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвертом — два часа.
Кроме того, школа должна осуществлять контроль объема домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам.
Домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке, при наличии электронного журнала педагог должен дублировать туда всю информацию не позднее времени окончания учебного дня.
Для выполнения задания, требующего длительной подготовки (реферат, доклад, презентация, заучивание стихотворения), школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени.