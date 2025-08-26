https://ria.ru/20250826/vojska-2037602952.html
Российские войска выбили ВСУ из запорожского села Плавни, сообщил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из запорожского села Плавни, сообщил Рогов - РИА Новости, 26.08.2025
Российские войска выбили ВСУ из запорожского села Плавни, сообщил Рогов
Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Плавни на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T10:31:00+03:00
2025-08-26T10:31:00+03:00
2025-08-26T10:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепр (река)
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Плавни на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Плавни находятся на левом берегу Днепра, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье. Бои сюда перекинулись после освобождения российскими подразделениями группировки "Днепр" села Каменское. "Наши войска выбили врага из Плавней", - сказал Рогов. По его словам, наступление российских войск на данном участке фронта продолжается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепр (река)
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепр (река), запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (река), Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска выбили ВСУ из запорожского села Плавни, сообщил Рогов
Рогов: российские войска выбили ВСУ из села Плавни на левом берегу Днепра