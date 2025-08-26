Рейтинг@Mail.ru
Российские войска выбили ВСУ из запорожского села Плавни, сообщил Рогов - РИА Новости, 26.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 26.08.2025
Российские войска выбили ВСУ из запорожского села Плавни, сообщил Рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Плавни на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Плавни находятся на левом берегу Днепра, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье. Бои сюда перекинулись после освобождения российскими подразделениями группировки "Днепр" села Каменское. "Наши войска выбили врага из Плавней", - сказал Рогов. По его словам, наступление российских войск на данном участке фронта продолжается.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Плавни на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Плавни находятся на левом берегу Днепра, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье. Бои сюда перекинулись после освобождения российскими подразделениями группировки "Днепр" села Каменское.
"Наши войска выбили врага из Плавней", - сказал Рогов.
По его словам, наступление российских войск на данном участке фронта продолжается.
