Израильские военные обстреляли жилой дом на юге Сирии

БЕЙРУТ, 26 авг - РИА Новости. Израильские военные открыли огонь по жилому дому в провинции Кунейтра (Голанские высоты) на юге Сирии, один человек погиб, информирует сирийское государственное агентство SANA.
"Подросток погиб в результате обстрела оккупационных сил Израиля жилого дома в деревне Транджа в провинции Кунейтра", - пишет агентство.
Ранее группа израильских военных численностью около 100 военнослужащих провела рейд на территории сирийской Кунейтры, в ходе которого были арестованы шестеро граждан Сирии.
Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани, выступая в понедельник на экстренном заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества в Джидде призывал ООН документировать израильские нарушения в отношении Сирии и предотвратить вторжение Израиля на территорию САР.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".
В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.