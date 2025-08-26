Рейтинг@Mail.ru
Израильские военные обстреляли жилой дом на юге Сирии - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/voennye-2037612505.html
Израильские военные обстреляли жилой дом на юге Сирии
Израильские военные обстреляли жилой дом на юге Сирии - РИА Новости, 26.08.2025
Израильские военные обстреляли жилой дом на юге Сирии
Израильские военные открыли огонь по жилому дому в провинции Кунейтра (Голанские высоты) на юге Сирии, один человек погиб, информирует сирийское государственное РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T11:31:00+03:00
2025-08-26T11:31:00+03:00
в мире
сирия
израиль
голанские высоты
биньямин нетаньяху
оон
организация исламского сотрудничества
браво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151573/78/1515737888_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_8cc520cbbfd614a7805b26e30c61f07a.jpg
БЕЙРУТ, 26 авг - РИА Новости. Израильские военные открыли огонь по жилому дому в провинции Кунейтра (Голанские высоты) на юге Сирии, один человек погиб, информирует сирийское государственное агентство SANA. "Подросток погиб в результате обстрела оккупационных сил Израиля жилого дома в деревне Транджа в провинции Кунейтра", - пишет агентство. Ранее группа израильских военных численностью около 100 военнослужащих провела рейд на территории сирийской Кунейтры, в ходе которого были арестованы шестеро граждан Сирии. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани, выступая в понедельник на экстренном заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества в Джидде призывал ООН документировать израильские нарушения в отношении Сирии и предотвратить вторжение Израиля на территорию САР. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа". В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.
https://ria.ru/20250826/izrail-2037611264.html
https://ria.ru/20250825/zhurnalist-2037436889.html
сирия
израиль
голанские высоты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151573/78/1515737888_58:0:2191:1600_1920x0_80_0_0_bcb0646b712870a23631418bc5ef7338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль, голанские высоты, биньямин нетаньяху, оон, организация исламского сотрудничества, браво
В мире, Сирия, Израиль, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, ООН, Организация исламского сотрудничества, Браво
Израильские военные обстреляли жилой дом на юге Сирии

SANA: израильские военные обстреляли жилой дом в провинции Кунейтра на юге Сирии

© AP Photo / Ariel Schalit, FileИзраильский солдат
Израильский солдат - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Ariel Schalit, File
Израильский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 26 авг - РИА Новости. Израильские военные открыли огонь по жилому дому в провинции Кунейтра (Голанские высоты) на юге Сирии, один человек погиб, информирует сирийское государственное агентство SANA.
"Подросток погиб в результате обстрела оккупационных сил Израиля жилого дома в деревне Транджа в провинции Кунейтра", - пишет агентство.
Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
ЦАХАЛ останется на Голанских высотах в Сирии, заявил Кац
11:27
Ранее группа израильских военных численностью около 100 военнослужащих провела рейд на территории сирийской Кунейтры, в ходе которого были арестованы шестеро граждан Сирии.
Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани, выступая в понедельник на экстренном заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества в Джидде призывал ООН документировать израильские нарушения в отношении Сирии и предотвратить вторжение Израиля на территорию САР.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".
В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.
Последствия израильского удара по больнице Нассер на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Пять журналистов погибли при ударе ЦАХАЛ по сектору Газа, пишут СМИ
Вчера, 13:42
 
В миреСирияИзраильГоланские высотыБиньямин НетаньяхуООНОрганизация исламского сотрудничестваБраво
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала