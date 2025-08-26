Рейтинг@Mail.ru
ВСУ поджигают свои позиции в ЛНР, заявил боец - РИА Новости, 26.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 26.08.2025
ВСУ поджигают свои позиции в ЛНР, заявил боец
ВСУ поджигают свои позиции в ЛНР, заявил боец
ВСУ поджигают свои позиции в ЛНР, заявил боец
Мобилизованные военнослужащие ВСУ поджигают позиции в Серебрянском лесничестве, чтоб самовольно оставить их, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа... РИА Новости, 26.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06e088bfff09a9fb18002900623e8dc8.jpg
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 26 авг - РИА Новости. Мобилизованные военнослужащие ВСУ поджигают позиции в Серебрянском лесничестве, чтоб самовольно оставить их, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам". "Между подразделениями ВСУ (группы мобилизованных из числа ВСУ - ред.) идут переговоры, что Signum (отряд БПЛА ВСУ – ред.) отступил, 63-я (бригада ВСУ – ред.) отступила, что готовится сдавать лесничество. На что пехотные позиции нет-нет, тоже ухищряются отойти. И чтобы их просто не расстреливали (заградотряды ВСУ – ред.) - поджигают позиции и преподносят это как "прилет". И откатываются потихоньку-потихоньку назад. Тем самым они не оставляют нашим позициям блиндажей, ну и соответственно своему командованию доложат, что "героически" держались до последнего, но вот был прилет и так далее и тому подобное, и были вынуждены героически отойти на более выгодные позиции", - рассказал комбат. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть – украинская армия.
россия, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ поджигают свои позиции в ЛНР, заявил боец

© Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинские военные . Архивное фото
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 26 авг - РИА Новости. Мобилизованные военнослужащие ВСУ поджигают позиции в Серебрянском лесничестве, чтоб самовольно оставить их, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам".
"Между подразделениями ВСУ (группы мобилизованных из числа ВСУ - ред.) идут переговоры, что Signum (отряд БПЛА ВСУ – ред.) отступил, 63-я (бригада ВСУ – ред.) отступила, что готовится сдавать лесничество. На что пехотные позиции нет-нет, тоже ухищряются отойти. И чтобы их просто не расстреливали (заградотряды ВСУ – ред.) - поджигают позиции и преподносят это как "прилет". И откатываются потихоньку-потихоньку назад. Тем самым они не оставляют нашим позициям блиндажей, ну и соответственно своему командованию доложат, что "героически" держались до последнего, но вот был прилет и так далее и тому подобное, и были вынуждены героически отойти на более выгодные позиции", - рассказал комбат.
Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть – украинская армия.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКременнаяЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
