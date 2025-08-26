https://ria.ru/20250826/voennye-2037579258.html

ВСУ поджигают свои позиции в ЛНР, заявил боец

ВСУ поджигают свои позиции в ЛНР, заявил боец - РИА Новости, 26.08.2025

ВСУ поджигают свои позиции в ЛНР, заявил боец

Мобилизованные военнослужащие ВСУ поджигают позиции в Серебрянском лесничестве, чтоб самовольно оставить их, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа... РИА Новости, 26.08.2025

СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 26 авг - РИА Новости. Мобилизованные военнослужащие ВСУ поджигают позиции в Серебрянском лесничестве, чтоб самовольно оставить их, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам". "Между подразделениями ВСУ (группы мобилизованных из числа ВСУ - ред.) идут переговоры, что Signum (отряд БПЛА ВСУ – ред.) отступил, 63-я (бригада ВСУ – ред.) отступила, что готовится сдавать лесничество. На что пехотные позиции нет-нет, тоже ухищряются отойти. И чтобы их просто не расстреливали (заградотряды ВСУ – ред.) - поджигают позиции и преподносят это как "прилет". И откатываются потихоньку-потихоньку назад. Тем самым они не оставляют нашим позициям блиндажей, ну и соответственно своему командованию доложат, что "героически" держались до последнего, но вот был прилет и так далее и тому подобное, и были вынуждены героически отойти на более выгодные позиции", - рассказал комбат. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть – украинская армия.

