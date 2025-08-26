https://ria.ru/20250826/voda-2037639202.html
ВОЗ рассказала о нехватке питьевой воды в мире
ЖЕНЕВА, 26 авг - РИА Новости. Каждый четвёртый человек в мире или 2,1 миллиарда человек по-прежнему не имеют доступа к чистой питьевой воде, говорится в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения и UNICEF. "Несмотря на достигнутые с 2015 года успехи, каждый четвертый человек (или 2,1 миллиарда человек в мире) по-прежнему не имеет доступа к безопасной питьевой воде, а 106 миллионов человек пьют воду непосредственно из неочищенных поверхностных источников", - говорится в документе. Также 3,4 миллиарда человек не имеют доступа к безопасным санитарно-гигиеническим условиям, 1,7 миллиарда человек по-прежнему не имеют базовых гигиенических услуг дома, указывают авторы. С наибольшим неравенством сталкиваются люди, живущие в странах с низким уровнем дохода, в нестабильных условиях, в сельских общинах, дети, а также представители этнических меньшинств и коренных народов, отмечается в докладе. "Когда у детей нет доступа к безопасной воде, санитарии и гигиене, их здоровье, образование и будущее подвергаются риску. Это неравенство особенно остро ощущается среди девочек, которые часто несут бремя сбора воды и сталкиваются с дополнительными трудностями во время менструации. При нынешних темпах обещание безопасной воды и санитарии для каждого ребёнка становится всё менее достижимым, напоминая нам о необходимости действовать быстрее и смелее, чтобы помочь тем, кто в этом больше всего нуждается", - сказала директор программы "Вода, санитария и гигиена" UNICEF Сесилия Шарп, слова которой приводятся в докладе .
