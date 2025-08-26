https://ria.ru/20250826/voda-2037639202.html

ВОЗ рассказала о нехватке питьевой воды в мире

ВОЗ рассказала о нехватке питьевой воды в мире - РИА Новости, 26.08.2025

ВОЗ рассказала о нехватке питьевой воды в мире

Каждый четвёртый человек в мире или 2,1 миллиарда человек по-прежнему не имеют доступа к чистой питьевой воде, говорится в совместном докладе Всемирной... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T12:56:00+03:00

2025-08-26T12:56:00+03:00

2025-08-26T12:56:00+03:00

в мире

юнисеф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602027628_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_1d9b5862ad9e628d2d0b20bcec02a1b4.jpg

ЖЕНЕВА, 26 авг - РИА Новости. Каждый четвёртый человек в мире или 2,1 миллиарда человек по-прежнему не имеют доступа к чистой питьевой воде, говорится в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения и UNICEF. "Несмотря на достигнутые с 2015 года успехи, каждый четвертый человек (или 2,1 миллиарда человек в мире) по-прежнему не имеет доступа к безопасной питьевой воде, а 106 миллионов человек пьют воду непосредственно из неочищенных поверхностных источников", - говорится в документе. Также 3,4 миллиарда человек не имеют доступа к безопасным санитарно-гигиеническим условиям, 1,7 миллиарда человек по-прежнему не имеют базовых гигиенических услуг дома, указывают авторы. С наибольшим неравенством сталкиваются люди, живущие в странах с низким уровнем дохода, в нестабильных условиях, в сельских общинах, дети, а также представители этнических меньшинств и коренных народов, отмечается в докладе. "Когда у детей нет доступа к безопасной воде, санитарии и гигиене, их здоровье, образование и будущее подвергаются риску. Это неравенство особенно остро ощущается среди девочек, которые часто несут бремя сбора воды и сталкиваются с дополнительными трудностями во время менструации. При нынешних темпах обещание безопасной воды и санитарии для каждого ребёнка становится всё менее достижимым, напоминая нам о необходимости действовать быстрее и смелее, чтобы помочь тем, кто в этом больше всего нуждается", - сказала директор программы "Вода, санитария и гигиена" UNICEF Сесилия Шарп, слова которой приводятся в докладе .

https://ria.ru/20250822/voz-2037014850.html

https://ria.ru/20250723/voz-2030916328.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юнисеф