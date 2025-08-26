https://ria.ru/20250826/voda-2037579550.html
ВСУ скидывают отравленную воду на позиции ВС России в ЛНР, рассказал боец
ВСУ скидывают отравленную воду на позиции ВС России в ЛНР, рассказал боец - РИА Новости, 26.08.2025
ВСУ скидывают отравленную воду на позиции ВС России в ЛНР, рассказал боец
ВСУ при помощи БПЛА скидывают бутылки с отравленной водой и минируют территории в Серебрянском лесничестве в Донбассе, рассказал РИА Новости боец батальона... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T07:20:00+03:00
2025-08-26T07:20:00+03:00
2025-08-26T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
кременная
вооруженные силы украины
нато
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_7d0f83b21d6a83100e867b8f459de9fd.jpg
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 26 авг - РИА Новости. ВСУ при помощи БПЛА скидывают бутылки с отравленной водой и минируют территории в Серебрянском лесничестве в Донбассе, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Ричик". "Скидывают "колокольчики" (кассетная противопехотная мина НАТО – ред.), воду отравленную, сигареты, "лепестки" (противопехотная мина – ред.), все скидывают, что у них есть", - рассказал "Ричик". Его сослуживец уточнил также, что активно скидывают замаскированные под кусты магнитные мины. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть – украинская армия.
https://ria.ru/20250826/voennye-2037579258.html
россия
донбасс
кременная
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_715c7ae61c6de300f404439b8e9f6a3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, кременная, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Кременная, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
ВСУ скидывают отравленную воду на позиции ВС России в ЛНР, рассказал боец
ВСУ скидывают бутылки с отравленной водой на ВС РФ в Серебрянском лесничестве