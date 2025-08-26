https://ria.ru/20250826/voda-2037579550.html

ВСУ скидывают отравленную воду на позиции ВС России в ЛНР, рассказал боец

ВСУ скидывают отравленную воду на позиции ВС России в ЛНР, рассказал боец - РИА Новости, 26.08.2025

ВСУ скидывают отравленную воду на позиции ВС России в ЛНР, рассказал боец

ВСУ при помощи БПЛА скидывают бутылки с отравленной водой и минируют территории в Серебрянском лесничестве в Донбассе, рассказал РИА Новости боец батальона... РИА Новости, 26.08.2025

СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 26 авг - РИА Новости. ВСУ при помощи БПЛА скидывают бутылки с отравленной водой и минируют территории в Серебрянском лесничестве в Донбассе, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Ричик". "Скидывают "колокольчики" (кассетная противопехотная мина НАТО – ред.), воду отравленную, сигареты, "лепестки" (противопехотная мина – ред.), все скидывают, что у них есть", - рассказал "Ричик". Его сослуживец уточнил также, что активно скидывают замаскированные под кусты магнитные мины. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть – украинская армия.

