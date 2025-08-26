Рейтинг@Mail.ru
ВСУ скидывают отравленную воду на позиции ВС России в ЛНР, рассказал боец - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/voda-2037579550.html
ВСУ скидывают отравленную воду на позиции ВС России в ЛНР, рассказал боец
ВСУ скидывают отравленную воду на позиции ВС России в ЛНР, рассказал боец - РИА Новости, 26.08.2025
ВСУ скидывают отравленную воду на позиции ВС России в ЛНР, рассказал боец
ВСУ при помощи БПЛА скидывают бутылки с отравленной водой и минируют территории в Серебрянском лесничестве в Донбассе, рассказал РИА Новости боец батальона... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T07:20:00+03:00
2025-08-26T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
кременная
вооруженные силы украины
нато
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_7d0f83b21d6a83100e867b8f459de9fd.jpg
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 26 авг - РИА Новости. ВСУ при помощи БПЛА скидывают бутылки с отравленной водой и минируют территории в Серебрянском лесничестве в Донбассе, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Ричик". "Скидывают "колокольчики" (кассетная противопехотная мина НАТО – ред.), воду отравленную, сигареты, "лепестки" (противопехотная мина – ред.), все скидывают, что у них есть", - рассказал "Ричик". Его сослуживец уточнил также, что активно скидывают замаскированные под кусты магнитные мины. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть – украинская армия.
https://ria.ru/20250826/voennye-2037579258.html
россия
донбасс
кременная
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_715c7ae61c6de300f404439b8e9f6a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, кременная, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Кременная, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
ВСУ скидывают отравленную воду на позиции ВС России в ЛНР, рассказал боец

ВСУ скидывают бутылки с отравленной водой на ВС РФ в Серебрянском лесничестве

© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
Дзен
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 26 авг - РИА Новости. ВСУ при помощи БПЛА скидывают бутылки с отравленной водой и минируют территории в Серебрянском лесничестве в Донбассе, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Ричик".
"Скидывают "колокольчики" (кассетная противопехотная мина НАТО – ред.), воду отравленную, сигареты, "лепестки" (противопехотная мина – ред.), все скидывают, что у них есть", - рассказал "Ричик".
Его сослуживец уточнил также, что активно скидывают замаскированные под кусты магнитные мины.
Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть – украинская армия.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
ВСУ поджигают свои позиции в ЛНР, заявил боец
07:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассКременнаяВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала