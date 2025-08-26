Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке остановили подачу воды - РИА Новости, 26.08.2025
01:02 26.08.2025
На Камчатке остановили подачу воды
На Камчатке остановили подачу воды - РИА Новости, 26.08.2025
На Камчатке остановили подачу воды
Подача воды в Усть-Камчатске остановлена из-за окончательного разрыва трубопровода, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.
П-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости. Подача воды в Усть-Камчатске остановлена из-за окончательного разрыва трубопровода, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. "С 8.00 утра (23.00 мск) подача воды с первого подъема была полностью прекращена, предварительно - из-за окончательного разрыва трубопровода в районе протоки Озерной", – написал Бондаренко в своем Telegram-канале. По его данным, с 7.00 до 9.00 (22.00-0.00 мск) запасов воды в расходных емкостях хватило для подачи в населенные пункты поселка. Проведено заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС с участием представителей краевых властей, позже запланировано внеочередное экстренное совещание. Бондаренко сообщил, что мобилизуется техника из поселка Ключи, а также привлекаются ресурсы рыбопромышленных предприятий и предпринимателей для организации подвоза технической воды населению. Ожидается прибытие техники и специалистов КГУП "Камчатский водоканал" и ФГБУ "Морспасслужба" для экстренного устранения аварии. Актуализируются списки маломобильных групп населения для приоритетного оказания им помощи. Ведется подготовка к доставке питьевой воды жителям, сообщил Бондаренко. Авария на водопроводе стала причиной прекращения подачи холодного и горячего водоснабжения в поселке с 24 августа.
Новости
происшествия, олег бондаренко
Происшествия, Олег Бондаренко
На Камчатке остановили подачу воды

В Усть-Камчатске остановили подачу воды из-за разрыва трубопровода

© Fotolia / JJСмеситель на кухне
Смеситель на кухне - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Fotolia / JJ
Смеситель на кухне. Архивное фото
П-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости. Подача воды в Усть-Камчатске остановлена из-за окончательного разрыва трубопровода, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.
"С 8.00 утра (23.00 мск) подача воды с первого подъема была полностью прекращена, предварительно - из-за окончательного разрыва трубопровода в районе протоки Озерной", – написал Бондаренко в своем Telegram-канале.
По его данным, с 7.00 до 9.00 (22.00-0.00 мск) запасов воды в расходных емкостях хватило для подачи в населенные пункты поселка. Проведено заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС с участием представителей краевых властей, позже запланировано внеочередное экстренное совещание.
Бондаренко сообщил, что мобилизуется техника из поселка Ключи, а также привлекаются ресурсы рыбопромышленных предприятий и предпринимателей для организации подвоза технической воды населению. Ожидается прибытие техники и специалистов КГУП "Камчатский водоканал" и ФГБУ "Морспасслужба" для экстренного устранения аварии.
Актуализируются списки маломобильных групп населения для приоритетного оказания им помощи. Ведется подготовка к доставке питьевой воды жителям, сообщил Бондаренко.
Авария на водопроводе стала причиной прекращения подачи холодного и горячего водоснабжения в поселке с 24 августа.
