Трамп призвал выносить смертный приговор за убийства в Вашингтоне

2025-08-26T20:48:00+03:00

ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Власти США будут добиваться смертных приговоров для обвиняемых в убийствах, совершенных на территории города Вашингтон, пообещал президент страны Дональд Трамп. "Если кто-нибудь убьет кого-нибудь в столице, Вашингтоне, округе Колумбия, то мы будем добиваться смертного приговора", - заявил он во вторник на заседании кабинета американской администрации в Белом доме. По словам Трампа, перспектива подобного приговора является "очень сильным" инструментом для предотвращения убийств в городе. Глава государства также выразил уверенность в том, что "все согласны" с подобной "профилактической" мерой. "У нас нет выбора", - заключил Трамп.

