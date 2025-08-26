Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал выносить смертный приговор за убийства в Вашингтоне
20:48 26.08.2025
Трамп призвал выносить смертный приговор за убийства в Вашингтоне
Трамп призвал выносить смертный приговор за убийства в Вашингтоне
Власти США будут добиваться смертных приговоров для обвиняемых в убийствах, совершенных на территории города Вашингтон, пообещал президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 26.08.2025
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Власти США будут добиваться смертных приговоров для обвиняемых в убийствах, совершенных на территории города Вашингтон, пообещал президент страны Дональд Трамп. "Если кто-нибудь убьет кого-нибудь в столице, Вашингтоне, округе Колумбия, то мы будем добиваться смертного приговора", - заявил он во вторник на заседании кабинета американской администрации в Белом доме. По словам Трампа, перспектива подобного приговора является "очень сильным" инструментом для предотвращения убийств в городе. Глава государства также выразил уверенность в том, что "все согласны" с подобной "профилактической" мерой. "У нас нет выбора", - заключил Трамп.
Трамп призвал выносить смертный приговор за убийства в Вашингтоне

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Власти США будут добиваться смертных приговоров для обвиняемых в убийствах, совершенных на территории города Вашингтон, пообещал президент страны Дональд Трамп.
"Если кто-нибудь убьет кого-нибудь в столице, Вашингтоне, округе Колумбия, то мы будем добиваться смертного приговора", - заявил он во вторник на заседании кабинета американской администрации в Белом доме.
По словам Трампа, перспектива подобного приговора является "очень сильным" инструментом для предотвращения убийств в городе. Глава государства также выразил уверенность в том, что "все согласны" с подобной "профилактической" мерой.
"У нас нет выбора", - заключил Трамп.
Бойцы Нацгвардии в Вашингтоне начали носить оружие, пишут СМИ
25 августа, 08:56
 
