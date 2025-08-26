https://ria.ru/20250826/vlasti-2037742859.html
Трамп призвал выносить смертный приговор за убийства в Вашингтоне
в мире
вашингтон (штат)
сша
колумбия
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Власти США будут добиваться смертных приговоров для обвиняемых в убийствах, совершенных на территории города Вашингтон, пообещал президент страны Дональд Трамп. "Если кто-нибудь убьет кого-нибудь в столице, Вашингтоне, округе Колумбия, то мы будем добиваться смертного приговора", - заявил он во вторник на заседании кабинета американской администрации в Белом доме. По словам Трампа, перспектива подобного приговора является "очень сильным" инструментом для предотвращения убийств в городе. Глава государства также выразил уверенность в том, что "все согласны" с подобной "профилактической" мерой. "У нас нет выбора", - заключил Трамп.
вашингтон (штат)
сша
колумбия
