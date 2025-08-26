Рейтинг@Mail.ru
00:49 26.08.2025
Вильфанд рассказал о погоде в России на выходных
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Температура на всей территории России, кроме Северо-Западного федерального округа и Урала, будет выше нормы на выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В целом, практически на всей территории страны, начиная с выходных, около нормы температура будет только в Северо-Западном федеральном округе и на юге Урала. На всей остальной территории – выше нормы", - сказал Вильфанд. По его словам, в Краснодарском крае и Крыму температура в конце недели будет в диапазоне 30-35 градусов и выше.
Люди на прогулке. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Температура на всей территории России, кроме Северо-Западного федерального округа и Урала, будет выше нормы на выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В целом, практически на всей территории страны, начиная с выходных, около нормы температура будет только в Северо-Западном федеральном округе и на юге Урала. На всей остальной территории – выше нормы", - сказал Вильфанд.
По его словам, в Краснодарском крае и Крыму температура в конце недели будет в диапазоне 30-35 градусов и выше.
Заголовок открываемого материала