Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла попросила ООН оказать поддержку в условиях угроз со стороны США - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 26.08.2025 (обновлено: 22:58 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/venesuela-2037752786.html
Венесуэла попросила ООН оказать поддержку в условиях угроз со стороны США
Венесуэла попросила ООН оказать поддержку в условиях угроз со стороны США - РИА Новости, 26.08.2025
Венесуэла попросила ООН оказать поддержку в условиях угроз со стороны США
Венесуэла обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой оказать поддержку в условиях угроз со стороны США, сообщил министр иностранных... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T22:57:00+03:00
2025-08-26T22:58:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
антониу гутерреш
николас мадуро
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/68319/63/683196323_0:1028:1601:1928_1920x0_80_0_0_0dc5c6af2c0f89bb8d994643d521b682.jpg
МЕХИКО, 26 авг - РИА Новости. Венесуэла обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой оказать поддержку в условиях угроз со стороны США, сообщил министр иностранных дел республики Иван Хиль. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика активировала все уровни национальных сил для защиты от угроз со стороны США, которые направлены не только против его страны, но и против всего континента. "Мы запросили поддержку генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша для восстановления здравого смысла. В этом контексте мы выразили нашу обеспокоенность в связи с развертыванием военных подразделений и даже ядерного оружия США в Карибском регионе, что подрывает мир", - написал Хиль в своем Telegram-канале. По словам министра, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) еще в 2014 году объявило регион зоной мира. Это решение, как подчеркнул чиновник, подтверждено со стороны ООН, однако сейчас страны Латинской Америки подвергаются угрозе со стороны США. Министр опроверг "ложные нарративы", используемые как предлог для агрессии против Каракаса, приведя данные из доклада Всемирного отчета о наркотиках, где подтверждаются отсутствие в Венесуэле незаконных посевов и усилия боливарианского правительства по борьбе с наркотрафиком. Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе. На этом фоне союзники Венесуэлы - Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса - подтвердили поддержку республики и призвали уважать международное право и территориальную целостность государств региона.
https://ria.ru/20250825/venesuela-2037553768.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/68319/63/683196323_0:800:1601:2000_1920x0_80_0_0_06469f52f11993aa198cd5fda8ee5b9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, антониу гутерреш, николас мадуро, дональд трамп, оон
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Антониу Гутерреш, Николас Мадуро, Дональд Трамп, ООН
Венесуэла попросила ООН оказать поддержку в условиях угроз со стороны США

Венесуэла обратилась к Гутеррешу из-за угроз со стороны США

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание ООН
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Здание ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 26 авг - РИА Новости. Венесуэла обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой оказать поддержку в условиях угроз со стороны США, сообщил министр иностранных дел республики Иван Хиль.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика активировала все уровни национальных сил для защиты от угроз со стороны США, которые направлены не только против его страны, но и против всего континента.
"Мы запросили поддержку генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша для восстановления здравого смысла. В этом контексте мы выразили нашу обеспокоенность в связи с развертыванием военных подразделений и даже ядерного оружия США в Карибском регионе, что подрывает мир", - написал Хиль в своем Telegram-канале.
По словам министра, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) еще в 2014 году объявило регион зоной мира. Это решение, как подчеркнул чиновник, подтверждено со стороны ООН, однако сейчас страны Латинской Америки подвергаются угрозе со стороны США.
Министр опроверг "ложные нарративы", используемые как предлог для агрессии против Каракаса, приведя данные из доклада Всемирного отчета о наркотиках, где подтверждаются отсутствие в Венесуэле незаконных посевов и усилия боливарианского правительства по борьбе с наркотрафиком.
Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе.
На этом фоне союзники Венесуэлы - Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса - подтвердили поддержку республики и призвали уважать международное право и территориальную целостность государств региона.
Флаг Венесуэлы над дворцом юстиции в столице Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Венесуэла продлит призыв в ряды милиции на пятницу и субботу
25 августа, 21:38
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасАнтониу ГутеррешНиколас МадуроДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала