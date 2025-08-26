https://ria.ru/20250826/venesuela-2037752786.html

Венесуэла попросила ООН оказать поддержку в условиях угроз со стороны США

2025-08-26T22:57:00+03:00

МЕХИКО, 26 авг - РИА Новости. Венесуэла обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой оказать поддержку в условиях угроз со стороны США, сообщил министр иностранных дел республики Иван Хиль. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика активировала все уровни национальных сил для защиты от угроз со стороны США, которые направлены не только против его страны, но и против всего континента. "Мы запросили поддержку генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша для восстановления здравого смысла. В этом контексте мы выразили нашу обеспокоенность в связи с развертыванием военных подразделений и даже ядерного оружия США в Карибском регионе, что подрывает мир", - написал Хиль в своем Telegram-канале. По словам министра, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) еще в 2014 году объявило регион зоной мира. Это решение, как подчеркнул чиновник, подтверждено со стороны ООН, однако сейчас страны Латинской Америки подвергаются угрозе со стороны США. Министр опроверг "ложные нарративы", используемые как предлог для агрессии против Каракаса, приведя данные из доклада Всемирного отчета о наркотиках, где подтверждаются отсутствие в Венесуэле незаконных посевов и усилия боливарианского правительства по борьбе с наркотрафиком. Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе. На этом фоне союзники Венесуэлы - Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса - подтвердили поддержку республики и призвали уважать международное право и территориальную целостность государств региона.

