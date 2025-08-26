https://ria.ru/20250826/uskov-2037748069.html
Режиссера Ускова похоронят в четверг
Церемония прощания с кинорежиссером, народным артистом РСФСР Валерием Усковым пройдет 28 августа в Центральном доме литераторов, его похоронят на Троекуровском
МОСКВА, 26 авг- РИА Новости. Церемония прощания с кинорежиссером, народным артистом РСФСР Валерием Усковым пройдет 28 августа в Центральном доме литераторов, его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Усков скончался 24 августа в возрасте 92 лет. "Прощание с кинорежиссером Валерием Ивановичем Усковым пройдет 28 августа (четверг) с 11.00 в малом зале Центрального дома литераторов (ЦДЛ). Похороны на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза. Усков в 1955 году окончил факультет журналистики Уральского университета, а в 1961 году - режиссерский факультет ВГИКа, после чего работал режиссером-постановщиком на Свердловской киностудии, а с 1964 года - на киностудии "Мосфильм". Совместно с режиссером Владимиром Краснопольским он снял фильмы и телевизионные сериалы "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве" и другие.
