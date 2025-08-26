https://ria.ru/20250826/uskov-2037748069.html

Режиссера Ускова похоронят в четверг

Режиссера Ускова похоронят в четверг - РИА Новости, 26.08.2025

Режиссера Ускова похоронят в четверг

Церемония прощания с кинорежиссером, народным артистом РСФСР Валерием Усковым пройдет 28 августа в Центральном доме литераторов, его похоронят на Троекуровском... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T21:51:00+03:00

2025-08-26T21:51:00+03:00

2025-08-26T21:51:00+03:00

культура

россия

москва

валерий усков

кино

кино и сериалы

троекуровское кладбище

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037320884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d6f624bdf8c55531560df321c9049f96.jpg

МОСКВА, 26 авг- РИА Новости. Церемония прощания с кинорежиссером, народным артистом РСФСР Валерием Усковым пройдет 28 августа в Центральном доме литераторов, его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Усков скончался 24 августа в возрасте 92 лет. "Прощание с кинорежиссером Валерием Ивановичем Усковым пройдет 28 августа (четверг) с 11.00 в малом зале Центрального дома литераторов (ЦДЛ). Похороны на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза. Усков в 1955 году окончил факультет журналистики Уральского университета, а в 1961 году - режиссерский факультет ВГИКа, после чего работал режиссером-постановщиком на Свердловской киностудии, а с 1964 года - на киностудии "Мосфильм". Совместно с режиссером Владимиром Краснопольским он снял фильмы и телевизионные сериалы "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве" и другие.

https://ria.ru/20250826/putin-2037726155.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, валерий усков, кино, кино и сериалы, троекуровское кладбище