Сальдо рассказал об ущербе от засухи в Херсонской области

Сальдо рассказал об ущербе от засухи в Херсонской области

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Прогнозный ущерб от засухи в Херсонской области составил более 600 миллионов рублей, сильнее всего пострадали поля подсолнечника, сказал губернатор региона Владимир Сальдо в докладе президенту России Владимиру Путину. "Ущерб прогнозный (от засухи – ред) просчитывается более 600 миллионов. У нас была введена ЧС регионального значения, аграриям компенсируем" , - сказал Сальдо на встрече с президентом России. Он отметил, что из-за засухи сильно пострадали посевы подсолнечника, а также в условиях засухи и отсутствия мелиорации снизилась урожайность зерновых. "Даже в условиях отсутствия мелиорации всё равно собрали урожай более 1,3 миллиона тонн. Хотя это мало, это в два раза меньше, если бы работала система мелиорации, конечно же, было бы намного больше… Упала урожайность, сейчас до 19 центнеров" , - сказал Сальдо.

