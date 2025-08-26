https://ria.ru/20250826/ural-2037740451.html

По делу о пытках на автомойке на Урале арестовали экс-полицейского

По делу о пытках на автомойке на Урале арестовали экс-полицейского - РИА Новости, 26.08.2025

По делу о пытках на автомойке на Урале арестовали экс-полицейского

Экс-сотрудник ГИБДД, по версии следствия являвшийся членом организованной преступной группы, занимавшейся похищениями и пытками девушек и подростков на... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T20:18:00+03:00

2025-08-26T20:18:00+03:00

2025-08-26T20:19:00+03:00

происшествия

россия

каменск-уральский

гибдд мвд рф

свердловский областной суд

свердловская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Экс-сотрудник ГИБДД, по версии следствия являвшийся членом организованной преступной группы, занимавшейся похищениями и пытками девушек и подростков на автомойке в Каменске-Уральском, помещен под стражу, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области. "По версии следствия, обвиняемый, занимая должность инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России "Каменск-Уральский", являлся при этом участником преступной группы, совершившей серию похищений граждан на территории города Каменска-Уральского, в том числе по корыстным мотивам, в отношении несовершеннолетних лиц, с применением насилия по отношению к потерпевшим... Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу", - говорится в сообщении. Согласно материалам дела, обвиняемый участвовал в избиении потерпевших, а также передавал руководителю преступной группы служебную информацию, позволявшую тому скрываться от правоохранительных органов до момента задержания в июне. Экс-полицейскому предъявлены обвинения по пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершённое организованной группой). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, организованная преступная группировка, возглавляемая местным жителем Александром Лачугиным, занималась похищениями и вымогательством на территории Каменск-Уральского в 2023-2024 годах. Жертвами преступников становились в том числе несовершеннолетние. "Похищаемые против их воли перемещались сообщниками, в частности, в помещение автомойки по улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где к ним применялось физическое насилие. Некоторым пострадавшим обвиняемые предъявляли требования имущественного характера, то есть действовали из корыстных побуждений", - отмечается в сообщении пресс-службы следственного комитета. Как уточняет СКР, по уголовному делу привлечены к ответственности 14 соучастников, трое из которых несовершеннолетние. В зависимости от роли им предъявлены обвинения по статьям 126 УК РФ (похищение человека), 163 УК РФ (вымогательство), 213 УК РФ (хулиганство), 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и статье 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Еще двое подозреваемых объявлены в розыск. Предполагаемый глава преступной группы Александр Лачугин был задержан 1 июля, а 2 июля Ленинским районным судом он был взят под стражу. Ему вменяют статьи о похищении человека и вымогательстве, совершенные организованной группой. Защита обвиняемого обжаловала арест, но Свердловский областной суд оставил Лачугина под стражей до 29 августа.

https://ria.ru/20250320/ural-2006124732.html

https://ria.ru/20250302/epizod-2002519816.html

https://ria.ru/20250128/ubiystvo-1995926630.html

россия

каменск-уральский

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, каменск-уральский, гибдд мвд рф, свердловский областной суд, свердловская область