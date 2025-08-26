https://ria.ru/20250826/ural-2037707661.html

В Свердловской области выпустили трех птенцов филина

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Три птенца филина - одну самку и двух самцов - выпустили на территории природного парка "Бажовские места" в Свердловской области, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. "Три птенца филина западносибирского подвида — одна самка и два самца — выпущены на территории природного парка "Бажовские места" под контролем специалистов Росприроднадзора", - написала Радионова в своем Telegram-канале. Она уточнила, что птенцы выросли в центре "Холзан" в Свердловской области. По словам главы ведомства, специалисты выбрали для выпуска территорию, максимально подходящую для обитания филинов - там есть пространство и условия для охоты. "Наблюдать за птицами специалисты будут с помощью фотоловушек. Кроме того, у каждой особи есть опознавательный знак — "паспортное" кольцо с буквенно-цифровым кодом", - добавила Радионова. Филин — самая крупная сова Свердловской области и редкий вид, занесенный в Красную книгу России.

