Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области выпустили трех птенцов филина - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:04 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/ural-2037707661.html
В Свердловской области выпустили трех птенцов филина
В Свердловской области выпустили трех птенцов филина - РИА Новости, 26.08.2025
В Свердловской области выпустили трех птенцов филина
Три птенца филина - одну самку и двух самцов - выпустили на территории природного парка "Бажовские места" в Свердловской области, сообщила глава... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T17:04:00+03:00
2025-08-26T17:04:00+03:00
хорошие новости
свердловская область
россия
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037706651_0:163:1080:771_1920x0_80_0_0_f5eca5720866db405187de8c202d1e4d.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Три птенца филина - одну самку и двух самцов - выпустили на территории природного парка "Бажовские места" в Свердловской области, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. "Три птенца филина западносибирского подвида — одна самка и два самца — выпущены на территории природного парка "Бажовские места" под контролем специалистов Росприроднадзора", - написала Радионова в своем Telegram-канале. Она уточнила, что птенцы выросли в центре "Холзан" в Свердловской области. По словам главы ведомства, специалисты выбрали для выпуска территорию, максимально подходящую для обитания филинов - там есть пространство и условия для охоты. "Наблюдать за птицами специалисты будут с помощью фотоловушек. Кроме того, у каждой особи есть опознавательный знак — "паспортное" кольцо с буквенно-цифровым кодом", - добавила Радионова. Филин — самая крупная сова Свердловской области и редкий вид, занесенный в Красную книгу России.
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966594646.html
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037706651_0:62:1080:872_1920x0_80_0_0_6dbba8df5ec4d0b443067de9eeb1bf5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Хорошие новости, Свердловская область, Россия, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Свердловской области выпустили трех птенцов филина

На территории природного парка "Бажовские места" выпустили трех птенцов филина

© Фото предоставлено членом Союза фотографов дикой природы Виктором КоневымПтенец филина западносибирского подвида
Птенец филина западносибирского подвида - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото предоставлено членом Союза фотографов дикой природы Виктором Коневым
Птенец филина западносибирского подвида. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Три птенца филина - одну самку и двух самцов - выпустили на территории природного парка "Бажовские места" в Свердловской области, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Три птенца филина западносибирского подвида — одна самка и два самца — выпущены на территории природного парка "Бажовские места" под контролем специалистов Росприроднадзора", - написала Радионова в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что птенцы выросли в центре "Холзан" в Свердловской области. По словам главы ведомства, специалисты выбрали для выпуска территорию, максимально подходящую для обитания филинов - там есть пространство и условия для охоты.
"Наблюдать за птицами специалисты будут с помощью фотоловушек. Кроме того, у каждой особи есть опознавательный знак — "паспортное" кольцо с буквенно-цифровым кодом", - добавила Радионова.
Филин — самая крупная сова Свердловской области и редкий вид, занесенный в Красную книгу России.
Сапсана с Украины обнаружили в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В Пермском крае обнаружили сапсана с Украины
16 августа 2024, 14:00
 
Хорошие новостиСвердловская областьРоссияСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала