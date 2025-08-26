Два человека погибли во время урагана в США

https://ria.ru/20250826/uragan-2037729834.html

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минимум два человека погибли, еще один пропал без вести из-за урагана "Эрин" в США, бушевавшего рядом с восточным побережьем Штатов и впоследствии снизившегося до уровня посттропического циклона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Ураган "Эрин" не достиг берега, однако оставил после себя тяжелые условия в океане вдоль восточного побережья США. По меньшей мере два человека погибли из-за того, что плавали во время сильного течения, а в понедельник продолжались поиски другого мужчины, который пропал, когда его лодка опрокинулась", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что погиб 17-летний молодой человек, который плавал вместе с семьей в Хэмптон-Бич в штате Нью-Гэмпшир, и 59-летний мужчина, приехавший в Нью-Йорк из Южной Каролины. Оба не смогли справиться с течением. В лодке с пропавшим без вести мужчиной был еще один человек, он был отправлен в больницу с легкими травмами.

