Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли во время урагана в США - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/uragan-2037729834.html
Два человека погибли во время урагана в США
Два человека погибли во время урагана в США - РИА Новости, 26.08.2025
Два человека погибли во время урагана в США
Минимум два человека погибли, еще один пропал без вести из-за урагана "Эрин" в США, бушевавшего рядом с восточным побережьем Штатов и впоследствии снизившегося... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T18:46:00+03:00
2025-08-26T18:46:00+03:00
в мире
сша
нью-гэмпшир
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037729694_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d14b76b87b7abaeee4c7f0a0ac84dcdd.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минимум два человека погибли, еще один пропал без вести из-за урагана "Эрин" в США, бушевавшего рядом с восточным побережьем Штатов и впоследствии снизившегося до уровня посттропического циклона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Ураган "Эрин" не достиг берега, однако оставил после себя тяжелые условия в океане вдоль восточного побережья США. По меньшей мере два человека погибли из-за того, что плавали во время сильного течения, а в понедельник продолжались поиски другого мужчины, который пропал, когда его лодка опрокинулась", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что погиб 17-летний молодой человек, который плавал вместе с семьей в Хэмптон-Бич в штате Нью-Гэмпшир, и 59-летний мужчина, приехавший в Нью-Йорк из Южной Каролины. Оба не смогли справиться с течением. В лодке с пропавшим без вести мужчиной был еще один человек, он был отправлен в больницу с легкими травмами.
https://ria.ru/20250823/pogoda-2037108389.html
сша
нью-гэмпшир
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037729694_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9202deff5db2bd2dc2a51fe45f3cc43a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-гэмпшир, нью-йорк (город)
В мире, США, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк (город)
Два человека погибли во время урагана в США

В США из-за урагана «Эрин» погибли минимум два человека

© Getty Images / Anadolu/Kyle MazzaПоследствия урагана "Эрин" в США
Последствия урагана Эрин в США - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Getty Images / Anadolu/Kyle Mazza
Последствия урагана "Эрин" в США
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минимум два человека погибли, еще один пропал без вести из-за урагана "Эрин" в США, бушевавшего рядом с восточным побережьем Штатов и впоследствии снизившегося до уровня посттропического циклона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Ураган "Эрин" не достиг берега, однако оставил после себя тяжелые условия в океане вдоль восточного побережья США. По меньшей мере два человека погибли из-за того, что плавали во время сильного течения, а в понедельник продолжались поиски другого мужчины, который пропал, когда его лодка опрокинулась", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что погиб 17-летний молодой человек, который плавал вместе с семьей в Хэмптон-Бич в штате Нью-Гэмпшир, и 59-летний мужчина, приехавший в Нью-Йорк из Южной Каролины. Оба не смогли справиться с течением. В лодке с пропавшим без вести мужчиной был еще один человек, он был отправлен в больницу с легкими травмами.
Ураганы в Атлантическом океане на спутниковом снимке - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Синоптики рассказали, как ураган в США может повлиять на Россию
23 августа, 05:01
 
В миреСШАНью-ГэмпширНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала