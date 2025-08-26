https://ria.ru/20250826/ukraina-2037755720.html
Сотрудница морга в Харьковской области обворовывала тела военных
Сотрудница морга в Харьковской области обворовывала тела военных - РИА Новости, 26.08.2025
Сотрудница морга в Харьковской области обворовывала тела военных
Сотрудница морга в Харьковской области обворовывала тела погибших военнослужащих ВСУ, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сотрудница морга в Харьковской области обворовывала тела погибших военнослужащих ВСУ, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. "В Харьковской области разоблачена сотрудница морга, которая обворовывала погибших украинских воинов", - говорится в материале на сайте прокуратуры. В материале уточняется, что расследование началось после обращения вдовы одного из погибших военнослужащих ВСУ, обнаружившей пропажу обручального кольца супруга. Следователи выяснили, что подозреваемая систематически присваивала мобильные телефоны и драгоценности военнослужащих, которые потом сдавала в ломбарды. В ходе обысков у нее обнаружили большое число ювелирных изделий, вероятно, принадлежавших погибшим военным.
