Рейтинг@Mail.ru
Театр на Украине отменил спектакль по сценарию Вуди Аллена - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037753788.html
Театр на Украине отменил спектакль по сценарию Вуди Аллена
Театр на Украине отменил спектакль по сценарию Вуди Аллена - РИА Новости, 26.08.2025
Театр на Украине отменил спектакль по сценарию Вуди Аллена
Черновицкий музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской в Черновцах на западе Украины отменил показ спектакля по мотивам сценария американского... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T23:11:00+03:00
2025-08-26T23:11:00+03:00
украина
черновцы
вуди аллен (стюарт конигсберг)
в мире
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155529/14/1555291489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a69cb6fcc439657da018e3c329cd104c.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Черновицкий музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской в Черновцах на западе Украины отменил показ спектакля по мотивам сценария американского режиссера и продюсера Вуди Аллена из-за его участия в Международной московской неделе кино. "Спешим сообщить вам об отмене показа спектакля "Ex-comedy летней ночи, или Как глуп весь род человеческий" 31 августа по мотивам сценария Вуди Аллена, поскольку имя упомянутого американского автора связано с Московской международной неделей кино", - говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в социальной сети Facebook*. В театре заменили спектакль по сценарию Аллена на спектакль-экскурсию "Фельнер &amp; Гельмер презентуют". Ранее в открытом зале пространства "Москино" в рамках Международной московской недели кино, проходящей с 23 по 27 августа, состоялась онлайн-встреча с Алленом, собравшая сотни человек. На встрече американский режиссер заявил, что ему всегда нравилось русское кино. Также он признался, что у него "только хорошие чувства к Москве и Санкт-Петербургу". Позднее национальный театр имени Марии Заньковецкой в украинском Львове сообщил о замене мюзикла "Пули над Бродвеем" на основе сценария Аллена из-за его участия в российском мероприятии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250826/dmitriev-2037565858.html
https://ria.ru/20250824/allen-2037330328.html
украина
черновцы
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155529/14/1555291489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9576f184c359e528211da4d50395ffd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, черновцы, вуди аллен (стюарт конигсберг), в мире, сша, россия
Украина, Черновцы, Вуди Аллен (Стюарт Конигсберг), В мире, США, Россия
Театр на Украине отменил спектакль по сценарию Вуди Аллена

Черновицкий театр отменил спектакль по сценарию Вуди Аллена

© AP Photo / Thibault CamusРежиссер Вуди Аллен
Режиссер Вуди Аллен - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Thibault Camus
Режиссер Вуди Аллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Черновицкий музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской в Черновцах на западе Украины отменил показ спектакля по мотивам сценария американского режиссера и продюсера Вуди Аллена из-за его участия в Международной московской неделе кино.
"Спешим сообщить вам об отмене показа спектакля "Ex-comedy летней ночи, или Как глуп весь род человеческий" 31 августа по мотивам сценария Вуди Аллена, поскольку имя упомянутого американского автора связано с Московской международной неделей кино", - говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в социальной сети Facebook*.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на заседании Всемирного экономического форума в Давосе. - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Глава РФПИ прокомментировал ситуацию с Вуди Алленом
Вчера, 01:53
В театре заменили спектакль по сценарию Аллена на спектакль-экскурсию "Фельнер & Гельмер презентуют".
Ранее в открытом зале пространства "Москино" в рамках Международной московской недели кино, проходящей с 23 по 27 августа, состоялась онлайн-встреча с Алленом, собравшая сотни человек. На встрече американский режиссер заявил, что ему всегда нравилось русское кино. Также он признался, что у него "только хорошие чувства к Москве и Санкт-Петербургу".
Позднее национальный театр имени Марии Заньковецкой в украинском Львове сообщил о замене мюзикла "Пули над Бродвеем" на основе сценария Аллена из-за его участия в российском мероприятии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Американский кинорежиссер Вуди Аллен выступает по видеосвязи на Московской международной неделе кино - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Вуди Аллен признался, что ему нравится русское кино
24 августа, 20:50
 
УкраинаЧерновцыВуди Аллен (Стюарт Конигсберг)В миреСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала