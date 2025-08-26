https://ria.ru/20250826/ukraina-2037753788.html

Театр на Украине отменил спектакль по сценарию Вуди Аллена

Театр на Украине отменил спектакль по сценарию Вуди Аллена

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Черновицкий музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской в Черновцах на западе Украины отменил показ спектакля по мотивам сценария американского режиссера и продюсера Вуди Аллена из-за его участия в Международной московской неделе кино. "Спешим сообщить вам об отмене показа спектакля "Ex-comedy летней ночи, или Как глуп весь род человеческий" 31 августа по мотивам сценария Вуди Аллена, поскольку имя упомянутого американского автора связано с Московской международной неделей кино", - говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в социальной сети Facebook*. В театре заменили спектакль по сценарию Аллена на спектакль-экскурсию "Фельнер & Гельмер презентуют". Ранее в открытом зале пространства "Москино" в рамках Международной московской недели кино, проходящей с 23 по 27 августа, состоялась онлайн-встреча с Алленом, собравшая сотни человек. На встрече американский режиссер заявил, что ему всегда нравилось русское кино. Также он признался, что у него "только хорошие чувства к Москве и Санкт-Петербургу". Позднее национальный театр имени Марии Заньковецкой в украинском Львове сообщил о замене мюзикла "Пули над Бродвеем" на основе сценария Аллена из-за его участия в российском мероприятии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

