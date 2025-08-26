Рейтинг@Mail.ru
На Западе обсуждают отправку нескольких бригад военных на Украину, пишет FT - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 26.08.2025 (обновлено: 22:32 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037750126.html
На Западе обсуждают отправку нескольких бригад военных на Украину, пишет FT
На Западе обсуждают отправку нескольких бригад военных на Украину, пишет FT - РИА Новости, 26.08.2025
На Западе обсуждают отправку нескольких бригад военных на Украину, пишет FT
На Западе ведутся дискуссии об отправке "коалицией желающих" 4-5 бригад для обеспечения безопасности на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T22:29:00+03:00
2025-08-26T22:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На Западе ведутся дискуссии об отправке "коалицией желающих" 4-5 бригад для обеспечения безопасности на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. "Обсуждения ведутся о примерно 4-5 европейских бригадах "на местах, которые предоставит коалиция желающих, плюс "стратегических вспомогательных средствах" из США", - говорится в сообщении издания. По словам Ермака, встреча в Вашингтоне позволила внести ясность по вопросам, связанным с гарантиями безопасности и приобретением американского оружия посредством европейских финансовых инструментов. Он добавил, что поддержка "коалиции желающих" будет представлять собой совокупность военных, политических и экономических мер. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037533051.html
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037737093.html
https://ria.ru/20250826/evropa-2037539223.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Евросоюз
На Западе обсуждают отправку нескольких бригад военных на Украину, пишет FT

FT: на Западе обсуждают отправку коалицией желающих 4-5 бригад на Украину

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На Западе ведутся дискуссии об отправке "коалицией желающих" 4-5 бригад для обеспечения безопасности на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Украина выстояла: России придется начинать СВО заново
Вчера, 08:00
"Обсуждения ведутся о примерно 4-5 европейских бригадах "на местах, которые предоставит коалиция желающих, плюс "стратегических вспомогательных средствах" из США", - говорится в сообщении издания.
По словам Ермака, встреча в Вашингтоне позволила внести ясность по вопросам, связанным с гарантиями безопасности и приобретением американского оружия посредством европейских финансовых инструментов.
Он добавил, что поддержка "коалиции желающих" будет представлять собой совокупность военных, политических и экономических мер.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Гарантии США Украине зависят от отправки военных Европой, пишет FT
Вчера, 19:46
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Киев и Брюссель ведут друг друга к смерти
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала