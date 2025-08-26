На Западе обсуждают отправку нескольких бригад военных на Украину, пишет FT
FT: на Западе обсуждают отправку коалицией желающих 4-5 бригад на Украину
Флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На Западе ведутся дискуссии об отправке "коалицией желающих" 4-5 бригад для обеспечения безопасности на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
"Обсуждения ведутся о примерно 4-5 европейских бригадах "на местах, которые предоставит коалиция желающих, плюс "стратегических вспомогательных средствах" из США", - говорится в сообщении издания.
По словам Ермака, встреча в Вашингтоне позволила внести ясность по вопросам, связанным с гарантиями безопасности и приобретением американского оружия посредством европейских финансовых инструментов.
Он добавил, что поддержка "коалиции желающих" будет представлять собой совокупность военных, политических и экономических мер.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
