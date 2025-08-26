https://ria.ru/20250826/ukraina-2037750126.html

На Западе обсуждают отправку нескольких бригад военных на Украину, пишет FT

На Западе обсуждают отправку нескольких бригад военных на Украину, пишет FT - РИА Новости, 26.08.2025

На Западе обсуждают отправку нескольких бригад военных на Украину, пишет FT

На Западе ведутся дискуссии об отправке "коалицией желающих" 4-5 бригад для обеспечения безопасности на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T22:29:00+03:00

2025-08-26T22:29:00+03:00

2025-08-26T22:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На Западе ведутся дискуссии об отправке "коалицией желающих" 4-5 бригад для обеспечения безопасности на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. "Обсуждения ведутся о примерно 4-5 европейских бригадах "на местах, которые предоставит коалиция желающих, плюс "стратегических вспомогательных средствах" из США", - говорится в сообщении издания. По словам Ермака, встреча в Вашингтоне позволила внести ясность по вопросам, связанным с гарантиями безопасности и приобретением американского оружия посредством европейских финансовых инструментов. Он добавил, что поддержка "коалиции желающих" будет представлять собой совокупность военных, политических и экономических мер. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.

https://ria.ru/20250826/ukraina-2037533051.html

https://ria.ru/20250826/ukraina-2037737093.html

https://ria.ru/20250826/evropa-2037539223.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, евросоюз