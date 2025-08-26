Рейтинг@Mail.ru
Депортированных из-за рубежа украинцев сразу отправляют в военкоматы - РИА Новости, 26.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:24 26.08.2025
Депортированных из-за рубежа украинцев сразу отправляют в военкоматы
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Депортированных из-за рубежа украинцев киевский режим по прибытии на Украину сразу же отправляет в военкоматы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, в частности это произошло с 40 гражданами Украины из числа тех, кто был депортирован Россией в Грузию, а Грузия передала их Киеву. "Всех после прохождения медосмотра сразу же отправили в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) Дальнейшая их судьба очевидна", - сказал представитель силовых структур. Представитель силовых структур также отметил, что порядка 50 молодых бандеровцев были депортированы из Польши, что, по мнению собеседника агентства, "наглядно показывает стремление европейских стран избавиться от бремени украинских беженцев". "Помимо этого, в ЕС не намерены давать Киеву возможность завершить войну, а "пушечное мясо" на самой Украине заканчивается. В связи с этим Европа создаст все условия, чтобы мужчины призывного возраста вернулись на родину в лапы ТЦК", - сказал он. В начале августа уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщила, что киевский режим затягивал время и не забирал на КПП "Верхний Ларс" отбывших наказание в РФ и депортируемых украинцев. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УВД российской администрации Харьковской области, речь шла о гражданах Украины, которые отбыли наказание в РФ и подлежали депортации на родину.
украина
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Депортированных из-за рубежа украинцев киевский режим по прибытии на Украину сразу же отправляет в военкоматы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в частности это произошло с 40 гражданами Украины из числа тех, кто был депортирован Россией в Грузию, а Грузия передала их Киеву.
"Всех после прохождения медосмотра сразу же отправили в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) Дальнейшая их судьба очевидна", - сказал представитель силовых структур.
Представитель силовых структур также отметил, что порядка 50 молодых бандеровцев были депортированы из Польши, что, по мнению собеседника агентства, "наглядно показывает стремление европейских стран избавиться от бремени украинских беженцев".
"Помимо этого, в ЕС не намерены давать Киеву возможность завершить войну, а "пушечное мясо" на самой Украине заканчивается. В связи с этим Европа создаст все условия, чтобы мужчины призывного возраста вернулись на родину в лапы ТЦК", - сказал он.
В начале августа уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщила, что киевский режим затягивал время и не забирал на КПП "Верхний Ларс" отбывших наказание в РФ и депортируемых украинцев. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УВД российской администрации Харьковской области, речь шла о гражданах Украины, которые отбыли наказание в РФ и подлежали депортации на родину.
