На Украине предложили сажать в тюрьму за бегство в Россию
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Верховной раде предложили сажать в тюрьму на срок до трех лет за попытку побега в Россию или Белоруссию. Об этом сообщил нардеп от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко. Его речь приводит "Страна.ua"."В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за такое бегство", — отметил он.При этом за незаконное пересечение западной границы в первый раз будет только административный штраф, но за повторную попытку уже грозит срок.Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Кабинет министров разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Как уточнила премьер, разрешение на выезд будет касаться и граждан Украины, вернувшихся в страну из-за границы.
