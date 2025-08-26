Рейтинг@Mail.ru
На Украине предложили сажать в тюрьму за бегство в Россию - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037747229.html
На Украине предложили сажать в тюрьму за бегство в Россию
На Украине предложили сажать в тюрьму за бегство в Россию - РИА Новости, 26.08.2025
На Украине предложили сажать в тюрьму за бегство в Россию
В Верховной раде предложили сажать в тюрьму на срок до трех лет за попытку побега в Россию или Белоруссию. Об этом сообщил нардеп от партии "Слуга народа"... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T22:12:00+03:00
2025-08-26T22:12:00+03:00
украина
россия
белоруссия
верховная рада украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Верховной раде предложили сажать в тюрьму на срок до трех лет за попытку побега в Россию или Белоруссию. Об этом сообщил нардеп от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко. Его речь приводит "Страна.ua"."В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за такое бегство", — отметил он.При этом за незаконное пересечение западной границы в первый раз будет только административный штраф, но за повторную попытку уже грозит срок.Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Кабинет министров разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Как уточнила премьер, разрешение на выезд будет касаться и граждан Украины, вернувшихся в страну из-за границы.
https://ria.ru/20250826/vsu-2037747077.html
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037737886.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, белоруссия, верховная рада украины, страна.ua
Украина, Россия, Белоруссия, Верховная Рада Украины, Страна.ua
На Украине предложили сажать в тюрьму за бегство в Россию

В Раде предложили сажать в тюрьму за бегство в Россию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Верховной раде предложили сажать в тюрьму на срок до трех лет за попытку побега в Россию или Белоруссию. Об этом сообщил нардеп от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко. Его речь приводит "Страна.ua".
Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за такое бегство", — отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Украинские уклонисты стали пытаться бежать в Белоруссию
Вчера, 21:40
При этом за незаконное пересечение западной границы в первый раз будет только административный штраф, но за повторную попытку уже грозит срок.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Кабинет министров разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Как уточнила премьер, разрешение на выезд будет касаться и граждан Украины, вернувшихся в страну из-за границы.
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Украинцам до 22 лет разрешили выезд за границу
Вчера, 19:54
 
УкраинаРоссияБелоруссияВерховная Рада УкраиныСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала