https://ria.ru/20250826/ukraina-2037747229.html

На Украине предложили сажать в тюрьму за бегство в Россию

На Украине предложили сажать в тюрьму за бегство в Россию - РИА Новости, 26.08.2025

На Украине предложили сажать в тюрьму за бегство в Россию

В Верховной раде предложили сажать в тюрьму на срок до трех лет за попытку побега в Россию или Белоруссию. Об этом сообщил нардеп от партии "Слуга народа"... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T22:12:00+03:00

2025-08-26T22:12:00+03:00

2025-08-26T22:12:00+03:00

украина

россия

белоруссия

верховная рада украины

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Верховной раде предложили сажать в тюрьму на срок до трех лет за попытку побега в Россию или Белоруссию. Об этом сообщил нардеп от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко. Его речь приводит "Страна.ua"."В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за такое бегство", — отметил он.При этом за незаконное пересечение западной границы в первый раз будет только административный штраф, но за повторную попытку уже грозит срок.Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Кабинет министров разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Как уточнила премьер, разрешение на выезд будет касаться и граждан Украины, вернувшихся в страну из-за границы.

https://ria.ru/20250826/vsu-2037747077.html

https://ria.ru/20250826/ukraina-2037737886.html

украина

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, белоруссия, верховная рада украины, страна.ua