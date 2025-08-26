Рейтинг@Mail.ru
26.08.2025
Украинцам до 22 лет разрешили выезд за границу
19:54 26.08.2025
Украинцам до 22 лет разрешили выезд за границу
Кабинет министров Украины разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, заявила во вторник премьер-министр страны Юлия Свириденко.
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Кабинет министров Украины разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, заявила во вторник премьер-министр страны Юлия Свириденко. Выезд за границу для данной возрастной категории был запрещен на время военного положения и всеобщей мобилизации, объявленных на Украине в феврале 2022 года. При этом минимальный возраст для призыва в ВСУ составляет 25 лет. "Сегодня правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Свириденко. Как уточнила премьер, разрешение на выезд будет касаться и граждан Украины, вернувшихся в страну из-за границы. По словам Свириденко, решение призвано сохранить их связь с родиной. Владимир Зеленский 12 августа сообщал, что поручил правительству Украины упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, отменив для них ограничение на выезд из страны. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 22 августа сообщил, что парламент планирует в сентябре рассмотреть соответствующий законопроект. Ранее Свириденко зарегистрировала в Раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
в мире, украина
В мире, Украина
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Ему плевать": французы пришли в бешенство из-за поступка Зеленского
25 августа, 17:31
 
