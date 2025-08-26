Гарантии США Украине зависят от отправки военных Европой, пишет FT
FT: США готовы предоставить Европе данные разведки при вводе военных на Украину
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Предложение США по предоставлению Киеву гарантий безопасности зависит от обязательства со стороны стран Европы отправить десятки тысяч своих военных на Украину, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников.
По данным издания, американские чиновники заявили европейским коллегам, что Вашингтон будет готов предоставить данные разведки и наблюдения, а также средства для противовоздушной обороны и управления войсками для содействия европейским силам.
По словам собеседников издания, Вашингтон еще может отказаться от своего предложения.
Чиновники подчеркивают, что США все еще против отправки своих сил на Украину. Ряд чиновников из администрации американского президента Дональда Трампа, в том числе шеф Пентагона Пит Хегсет, скептически относятся к обеспечению гарантий безопасности из-за боязни, что страна из-за этого может впоследствии оказаться вовлеченной в конфликт.
При этом европейские чиновники в частном порядке признают, что любое развертывание сил для обеспечения безопасности на Украине будет возможным только при оказании Штатами поддержки.
Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.