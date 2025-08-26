Рейтинг@Mail.ru
Гарантии США Украине зависят от отправки военных Европой, пишет FT - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 26.08.2025 (обновлено: 19:48 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037737093.html
Гарантии США Украине зависят от отправки военных Европой, пишет FT
Гарантии США Украине зависят от отправки военных Европой, пишет FT - РИА Новости, 26.08.2025
Гарантии США Украине зависят от отправки военных Европой, пишет FT
Предложение США по предоставлению Киеву гарантий безопасности зависит от обязательства со стороны стран Европы отправить десятки тысяч своих военных на Украину, РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T19:46:00+03:00
2025-08-26T19:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Предложение США по предоставлению Киеву гарантий безопасности зависит от обязательства со стороны стран Европы отправить десятки тысяч своих военных на Украину, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников. По данным издания, американские чиновники заявили европейским коллегам, что Вашингтон будет готов предоставить данные разведки и наблюдения, а также средства для противовоздушной обороны и управления войсками для содействия европейским силам. "Предложение США... зависит от обязательств направить десятки тысяч военных на Украину со стороны европейских стран", - говорится в материале. По словам собеседников издания, Вашингтон еще может отказаться от своего предложения. Чиновники подчеркивают, что США все еще против отправки своих сил на Украину. Ряд чиновников из администрации американского президента Дональда Трампа, в том числе шеф Пентагона Пит Хегсет, скептически относятся к обеспечению гарантий безопасности из-за боязни, что страна из-за этого может впоследствии оказаться вовлеченной в конфликт. При этом европейские чиновники в частном порядке признают, что любое развертывание сил для обеспечения безопасности на Украине будет возможным только при оказании Штатами поддержки. Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037533051.html
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037579029.html
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037733528.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Евросоюз, НАТО
Гарантии США Украине зависят от отправки военных Европой, пишет FT

FT: США готовы предоставить Европе данные разведки при вводе военных на Украину

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Предложение США по предоставлению Киеву гарантий безопасности зависит от обязательства со стороны стран Европы отправить десятки тысяч своих военных на Украину, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников.
По данным издания, американские чиновники заявили европейским коллегам, что Вашингтон будет готов предоставить данные разведки и наблюдения, а также средства для противовоздушной обороны и управления войсками для содействия европейским силам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Украина выстояла: России придется начинать СВО заново
Вчера, 08:00
"Предложение США... зависит от обязательств направить десятки тысяч военных на Украину со стороны европейских стран", - говорится в материале.
По словам собеседников издания, Вашингтон еще может отказаться от своего предложения.
Чиновники подчеркивают, что США все еще против отправки своих сил на Украину. Ряд чиновников из администрации американского президента Дональда Трампа, в том числе шеф Пентагона Пит Хегсет, скептически относятся к обеспечению гарантий безопасности из-за боязни, что страна из-за этого может впоследствии оказаться вовлеченной в конфликт.
При этом европейские чиновники в частном порядке признают, что любое развертывание сил для обеспечения безопасности на Украине будет возможным только при оказании Штатами поддержки.
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
США могут пожертвовать Украиной, считает эксперт
Вчера, 07:07
Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
"Историческая инквизиция": в Киеве придумали новый способ борьбы с Россией
Вчера, 19:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала