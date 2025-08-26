https://ria.ru/20250826/ukraina-2037737093.html

Гарантии США Украине зависят от отправки военных Европой, пишет FT

Гарантии США Украине зависят от отправки военных Европой, пишет FT - РИА Новости, 26.08.2025

Гарантии США Украине зависят от отправки военных Европой, пишет FT

Предложение США по предоставлению Киеву гарантий безопасности зависит от обязательства со стороны стран Европы отправить десятки тысяч своих военных на Украину, РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T19:46:00+03:00

2025-08-26T19:46:00+03:00

2025-08-26T19:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

министерство обороны сша

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Предложение США по предоставлению Киеву гарантий безопасности зависит от обязательства со стороны стран Европы отправить десятки тысяч своих военных на Украину, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников. По данным издания, американские чиновники заявили европейским коллегам, что Вашингтон будет готов предоставить данные разведки и наблюдения, а также средства для противовоздушной обороны и управления войсками для содействия европейским силам. "Предложение США... зависит от обязательств направить десятки тысяч военных на Украину со стороны европейских стран", - говорится в материале. По словам собеседников издания, Вашингтон еще может отказаться от своего предложения. Чиновники подчеркивают, что США все еще против отправки своих сил на Украину. Ряд чиновников из администрации американского президента Дональда Трампа, в том числе шеф Пентагона Пит Хегсет, скептически относятся к обеспечению гарантий безопасности из-за боязни, что страна из-за этого может впоследствии оказаться вовлеченной в конфликт. При этом европейские чиновники в частном порядке признают, что любое развертывание сил для обеспечения безопасности на Украине будет возможным только при оказании Штатами поддержки. Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.

https://ria.ru/20250826/ukraina-2037533051.html

https://ria.ru/20250826/ukraina-2037579029.html

https://ria.ru/20250826/ukraina-2037733528.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, евросоюз, нато