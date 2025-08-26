Все расходы за конфликт на Украине легли на союзников по НАТО, заявил Трамп
Трамп: НАТО финансирует конфликт на Украине, США занимаются только поставками
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Расходы за конфликт на Украине полностью легли на союзников по НАТО, Вашингтон занимается лишь поставками вооружений, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы больше не вовлечены в финансирование Украины — мы вовлечены в то, чтобы остановить конфликт, прекратить убийства. НАТО финансирует весь конфликт, мы ничего не финансируем", — сказал он на заседании кабинета министров в Белом доме.
По словам Трампа, США продают союзникам военную технику на миллионы и миллиарды долларов, включая комплексы Patriot, а оборонные заводы удваивают и утраивают объемы производства. Он считает, что американская продукция остается лучшей в мире, поэтому ее предпочитают европейские партнеры.
Глава Белого дома добавил, что зарплаты рабочих в Соединенных Штатах растут рекордными темпами в последние 60 лет. Средняя прибавка, по его словам, составила 500 долларов в год. Трамп связал это с успехами энергетического сектора, отметив падение цен на нефть и снижение стоимости продуктов питания.
План Трампа по оружию для Украины
Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речь пока не идет.