https://ria.ru/20250826/ukraina-2037735954.html

Все расходы за конфликт на Украине легли на союзников по НАТО, заявил Трамп

Все расходы за конфликт на Украине легли на союзников по НАТО, заявил Трамп - РИА Новости, 26.08.2025

Все расходы за конфликт на Украине легли на союзников по НАТО, заявил Трамп

Расходы за конфликт на Украине полностью легли на союзников по НАТО, Вашингтон занимается лишь поставками вооружений, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T19:32:00+03:00

2025-08-26T19:32:00+03:00

2025-08-26T20:04:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

дональд трамп

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Расходы за конфликт на Украине полностью легли на союзников по НАТО, Вашингтон занимается лишь поставками вооружений, заявил президент США Дональд Трамп."Мы больше не вовлечены в финансирование Украины — мы вовлечены в то, чтобы остановить конфликт, прекратить убийства. НАТО финансирует весь конфликт, мы ничего не финансируем", — сказал он на заседании кабинета министров в Белом доме.По словам Трампа, США продают союзникам военную технику на миллионы и миллиарды долларов, включая комплексы Patriot, а оборонные заводы удваивают и утраивают объемы производства. Он считает, что американская продукция остается лучшей в мире, поэтому ее предпочитают европейские партнеры. Глава Белого дома добавил, что зарплаты рабочих в Соединенных Штатах растут рекордными темпами в последние 60 лет. Средняя прибавка, по его словам, составила 500 долларов в год. Трамп связал это с успехами энергетического сектора, отметив падение цен на нефть и снижение стоимости продуктов питания. План Трампа по оружию для УкраиныПрезидент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее, как заявил глава Минобороны страны Борис Писториус, весь процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речь пока не идет.

https://ria.ru/20250826/polsha-2037718451.html

https://ria.ru/20250826/ukraina-2037737093.html

https://ria.ru/20250826/zelenskiy-2037710235.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато