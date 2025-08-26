Рейтинг@Mail.ru
"Историческая инквизиция": в Киеве придумали новый способ борьбы с Россией - РИА Новости, 26.08.2025
19:14 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037733528.html
"Историческая инквизиция": в Киеве придумали новый способ борьбы с Россией
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Верховная Рада Украины приняла новый закон о национальной памяти с целью установить в стране институт цензуры, пишет Страна.ua.Издание указывает, что эта инициатива резко усиливает роль Украинского института национальной памяти в жизни страны и предписывает "изменять" памятники, мемориалы и могилы павших солдат в рамках так называемой декоммунизации, а также прямо обозначает целью государственной политики борьбу с якобы "заведомо недостоверной информации об истории Украины"."Столь широкое толкование, под которое можно подвести, при желании, любую историческую дискуссию уже вызвало резкую критику и обвинения в создании в Украине института цензуры и внедрении "идеологической и исторической инквизиции", — говорится в материале.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
в мире, украина, россия, киев
В мире, Украина, Россия, Киев
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Верховная Рада Украины приняла новый закон о национальной памяти с целью установить в стране институт цензуры, пишет Страна.ua.
Издание указывает, что эта инициатива резко усиливает роль Украинского института национальной памяти в жизни страны и предписывает "изменять" памятники, мемориалы и могилы павших солдат в рамках так называемой декоммунизации, а также прямо обозначает целью государственной политики борьбу с якобы "заведомо недостоверной информации об истории Украины".
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Украинский закон называет кровавые события Майдана войной за независимость
21 августа, 17:41
"Столь широкое толкование, под которое можно подвести, при желании, любую историческую дискуссию уже вызвало резкую критику и обвинения в создании в Украине института цензуры и внедрении "идеологической и исторической инквизиции", — говорится в материале.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Снос колонны на входе в мемориальный комплекс Холм Славы во Львове - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Мэр Львова предложил обменять останки советских военных на солдат ВСУ
16 июля, 23:03
 
