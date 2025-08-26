https://ria.ru/20250826/ukraina-2037733528.html
"Историческая инквизиция": в Киеве придумали новый способ борьбы с Россией
"Историческая инквизиция": в Киеве придумали новый способ борьбы с Россией - РИА Новости, 26.08.2025
"Историческая инквизиция": в Киеве придумали новый способ борьбы с Россией
Верховная Рада Украины приняла новый закон о национальной памяти с целью установить в стране институт цензуры, пишет Страна.ua. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T19:14:00+03:00
2025-08-26T19:14:00+03:00
2025-08-26T19:14:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Верховная Рада Украины приняла новый закон о национальной памяти с целью установить в стране институт цензуры, пишет Страна.ua.Издание указывает, что эта инициатива резко усиливает роль Украинского института национальной памяти в жизни страны и предписывает "изменять" памятники, мемориалы и могилы павших солдат в рамках так называемой декоммунизации, а также прямо обозначает целью государственной политики борьбу с якобы "заведомо недостоверной информации об истории Украины"."Столь широкое толкование, под которое можно подвести, при желании, любую историческую дискуссию уже вызвало резкую критику и обвинения в создании в Украине института цензуры и внедрении "идеологической и исторической инквизиции", — говорится в материале.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20250821/rada-2036814332.html
https://ria.ru/20250716/lvov-2029578884.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев
В мире, Украина, Россия, Киев
"Историческая инквизиция": в Киеве придумали новый способ борьбы с Россией
Страна.ua: новый закон о национальной памяти на Украине несет с собой цензуру