"Историческая инквизиция": в Киеве придумали новый способ борьбы с Россией

"Историческая инквизиция": в Киеве придумали новый способ борьбы с Россией - РИА Новости, 26.08.2025

"Историческая инквизиция": в Киеве придумали новый способ борьбы с Россией

26.08.2025
Верховная Рада Украины приняла новый закон о национальной памяти с целью установить в стране институт цензуры, пишет Страна.ua.

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Верховная Рада Украины приняла новый закон о национальной памяти с целью установить в стране институт цензуры, пишет Страна.ua.Издание указывает, что эта инициатива резко усиливает роль Украинского института национальной памяти в жизни страны и предписывает "изменять" памятники, мемориалы и могилы павших солдат в рамках так называемой декоммунизации, а также прямо обозначает целью государственной политики борьбу с якобы "заведомо недостоверной информации об истории Украины"."Столь широкое толкование, под которое можно подвести, при желании, любую историческую дискуссию уже вызвало резкую критику и обвинения в создании в Украине института цензуры и внедрении "идеологической и исторической инквизиции", — говорится в материале.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

