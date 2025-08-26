https://ria.ru/20250826/ukraina-2037733269.html

Экс-главе "Мотор Сич" грозит физическое устранение в СИЗО, пишут СМИ

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бывшему руководителю украинской компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву, подозреваемому на Украине в госизмене, грозит физическое устранение в СИЗО, сообщило украинское издание "Подробности", ссылаясь, на комментарий адвокатов Богуслаева. "Защита Богуслаева заявляет о системных нарушениях его прав и предупреждает: существует реальная угроза физического устранения конструктора", - говорится в материале на сайте "Подробностей". Как уточняют украинские журналисты, здоровье 86-летнего Богуслаева сильно ухудшилось: он практически потерял слух и даже пережил клиническую смерть. Администрация СИЗО, где содержится экс-глава "Мотор Сич", намеренно содержит его в опасных условиях, говорится в публикации. Богуслаева лишают сна, а также регулярно переводят из камеры в камеру, нередко размещая в одном помещении с опасными преступниками. Служба безопасности Украины 23 октября 2022 года заявила о задержании экс-руководителя компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбы по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года. Высший антикоррупционный суд Украины 18 апреля прошлого года принял решение конфисковать имущество Вячеслава Богуслаева.

