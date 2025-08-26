Рейтинг@Mail.ru
На Украине мошенники лишают военнослужащих собственности - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037719320.html
На Украине мошенники лишают военнослужащих собственности
На Украине мошенники лишают военнослужащих собственности - РИА Новости, 26.08.2025
На Украине мошенники лишают военнослужащих собственности
Мошенники на Украине в сговоре с офицерами ВСУ и чиновниками лишают собственности военнослужащих, которых бросают на убой в так называемые "мясные штурмы",... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T17:52:00+03:00
2025-08-26T17:52:00+03:00
происшествия
украина
львовская область
днепропетровск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мошенники на Украине в сговоре с офицерами ВСУ и чиновниками лишают собственности военнослужащих, которых бросают на убой в так называемые "мясные штурмы", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В основном это те, у кого нет родственников, которые могли бы претендовать на квартиры и другое движимое или недвижимое имущество военных", - сказал собеседник агентства. В качестве примера он привел случай во Львовской области, где военнослужащий украинских десантно-штурмовых войск Михаил Савчук, вернувшись из госпиталя после ранения, обнаружил, что его дом снесен, имущество пропало, а участок земли выставлен на продажу. Другой случай, по словам собеседника агентства, произошел в Днепропетровске с военнослужащим штурмового подразделения ВСУ, который, вернувшись на свою дачу, обнаружил новые замки и пропажу имущества. "Оба пострадавших служили в штурмовых войсках и не имели родственников. С большой долей вероятности они состояли в так называемых "мясных бригадах", которые кидают на убой с целью выполнить задачу любой ценой. Командиры таких подразделений в сговоре с местными властями и сообщают о гибели или пропаже военнослужащих, таким образом открывая путь мошенникам для завладения их имуществом", - сказал представитель силовых структур.
https://ria.ru/20250826/smi-2037675985.html
https://ria.ru/20250826/svo-2037408762.html
украина
львовская область
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3f0e54f05680fe2fdaad697729656866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, львовская область, днепропетровск, вооруженные силы украины
Происшествия, Украина, Львовская область, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины
На Украине мошенники лишают военнослужащих собственности

На Украине мошенники лишают собственности брошенных на убой бойцов ВСУ

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мошенники на Украине в сговоре с офицерами ВСУ и чиновниками лишают собственности военнослужащих, которых бросают на убой в так называемые "мясные штурмы", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В основном это те, у кого нет родственников, которые могли бы претендовать на квартиры и другое движимое или недвижимое имущество военных", - сказал собеседник агентства.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В ВСУ пожаловались на устаревшие дроны от НАТО
15:11
В качестве примера он привел случай во Львовской области, где военнослужащий украинских десантно-штурмовых войск Михаил Савчук, вернувшись из госпиталя после ранения, обнаружил, что его дом снесен, имущество пропало, а участок земли выставлен на продажу.
Другой случай, по словам собеседника агентства, произошел в Днепропетровске с военнослужащим штурмового подразделения ВСУ, который, вернувшись на свою дачу, обнаружил новые замки и пропажу имущества.
"Оба пострадавших служили в штурмовых войсках и не имели родственников. С большой долей вероятности они состояли в так называемых "мясных бригадах", которые кидают на убой с целью выполнить задачу любой ценой. Командиры таких подразделений в сговоре с местными властями и сообщают о гибели или пропаже военнослужащих, таким образом открывая путь мошенникам для завладения их имуществом", - сказал представитель силовых структур.
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
"Они в отчаянии". Как взламывают оборону ВСУ под Константиновкой
08:00
 
ПроисшествияУкраинаЛьвовская областьДнепропетровскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала