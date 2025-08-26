https://ria.ru/20250826/ukraina-2037719320.html
На Украине мошенники лишают военнослужащих собственности
2025-08-26T17:52:00+03:00
2025-08-26T17:52:00+03:00
2025-08-26T17:52:00+03:00
происшествия
украина
львовская область
днепропетровск
вооруженные силы украины
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мошенники на Украине в сговоре с офицерами ВСУ и чиновниками лишают собственности военнослужащих, которых бросают на убой в так называемые "мясные штурмы", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В основном это те, у кого нет родственников, которые могли бы претендовать на квартиры и другое движимое или недвижимое имущество военных", - сказал собеседник агентства. В качестве примера он привел случай во Львовской области, где военнослужащий украинских десантно-штурмовых войск Михаил Савчук, вернувшись из госпиталя после ранения, обнаружил, что его дом снесен, имущество пропало, а участок земли выставлен на продажу. Другой случай, по словам собеседника агентства, произошел в Днепропетровске с военнослужащим штурмового подразделения ВСУ, который, вернувшись на свою дачу, обнаружил новые замки и пропажу имущества. "Оба пострадавших служили в штурмовых войсках и не имели родственников. С большой долей вероятности они состояли в так называемых "мясных бригадах", которые кидают на убой с целью выполнить задачу любой ценой. Командиры таких подразделений в сговоре с местными властями и сообщают о гибели или пропаже военнослужащих, таким образом открывая путь мошенникам для завладения их имуществом", - сказал представитель силовых структур.
происшествия, украина, львовская область, днепропетровск, вооруженные силы украины
