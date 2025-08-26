В Раде признали, что Запад не будет воевать за Украину
Депутат Рады Гончаренко признал крах экономики Украины без западной помощи
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Западные солдаты не придут воевать за Украину, а экономика и инфраструктура страны разрушены, признал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Ни один иностранный солдат не приедет воевать за Украину. История уже доказала, что бумажные обещания не останавливают танки и ракеты. Важен не меморандум, а сила собственной украинской армии. И в этом и заключается проблема: наша экономика разрушена, наша инфраструктура разрушена, и мы не можем нести это бремя в одиночку", - написал Гончаренко* в своей статье для газеты Telegraph.
Как считает Гончаренко*, у Украины только один выход: нарастить военное производство и модернизировать армию. Для этого Гончаренко* предлагает западным странам продолжать и даже нарастить финансирование киевского режима, а также поставки вооружения.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
