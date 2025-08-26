https://ria.ru/20250826/ukraina-2037675395.html

Келлога пришлось защищать от фанатов в Киеве, пишет NYP

Келлога пришлось защищать от фанатов в Киеве, пишет NYP - РИА Новости, 26.08.2025

Келлога пришлось защищать от фанатов в Киеве, пишет NYP

Посольство США в ходе недавнего визита в Киев спецпосланника американского президента Дональда Трампа по Украине Кита Келлог было вынуждено привлечь...

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Посольство США в ходе недавнего визита в Киев спецпосланника американского президента Дональда Трампа по Украине Кита Келлога было вынуждено привлечь дополнительную охрану для того, чтобы обезопасить его на фоне наплыва фанатов, пишет газета New York Post со ссылкой на источник. Келлог прибыл с визитом в Киев и 24 августа принял участие в торжественных мероприятиях ко дню независимости Украины. "Посольству США пришлось привлечь дополнительные силы безопасности, чтобы уберечь его от толп фанатов в ходе поездки", - говорится в публикации. По словам неназванного американского чиновника, куда бы Келлог ни направлялся в Киеве, его окружали жители Украины, в том числе военные, поддерживающие его меры по урегулированию на Украине. Как отмечают источники, спецпосланник помогает устранить разногласия между Украиной и США, в частности после провального визита Владимира Зеленского в Вашингтон в феврале.

