Рейтинг@Mail.ru
Число призывников на Украине, пытавшихся бежать в Белоруссию, выросло вдвое - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037586718.html
Число призывников на Украине, пытавшихся бежать в Белоруссию, выросло вдвое
Число призывников на Украине, пытавшихся бежать в Белоруссию, выросло вдвое - РИА Новости, 26.08.2025
Число призывников на Украине, пытавшихся бежать в Белоруссию, выросло вдвое
Число мужчин призывного возраста, пытавшихся бежать с Украины в Белоруссию, в 2025 году возросло вдвое по сравнению с предыдущими тремя годами, сообщает издание РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T08:50:00+03:00
2025-08-26T08:50:00+03:00
в мире
украина
белоруссия
ровненская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d6a3d5faccfdc976083de9e4813ecd7.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Число мужчин призывного возраста, пытавшихся бежать с Украины в Белоруссию, в 2025 году возросло вдвое по сравнению с предыдущими тремя годами, сообщает издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на данные украинской Государственной пограничной службы. "В этом году в Белоруссию пытались бежать вдвое больше мужчин призывного возраста, чем за прошедшие три года. В 2025 году на украинско-белорусской границе были задержаны 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это вдвое больше, чем за прошедшие три года: в 2024 году их было 336, в 2023-м — 26, а в 2022-м — 61", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Там добавили, что больше всего мужчин пограничники задержали в Ровненской области на западе Украины, всего – 531 человек. Еще 484 были задержаны в Житомирской области, 281 — в Волынской и 38 — в Киевской. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20250821/hakery-2036634020.html
https://ria.ru/20250825/odessa-2037557018.html
украина
белоруссия
ровненская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4c3fa2fbfce2791e10177183704847ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, ровненская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Белоруссия, Ровненская область, Вооруженные силы Украины
Число призывников на Украине, пытавшихся бежать в Белоруссию, выросло вдвое

На Украине с начала года 911 призывников пытались сбежать в Белоруссию

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Число мужчин призывного возраста, пытавшихся бежать с Украины в Белоруссию, в 2025 году возросло вдвое по сравнению с предыдущими тремя годами, сообщает издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на данные украинской Государственной пограничной службы.
"В этом году в Белоруссию пытались бежать вдвое больше мужчин призывного возраста, чем за прошедшие три года. В 2025 году на украинско-белорусской границе были задержаны 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это вдвое больше, чем за прошедшие три года: в 2024 году их было 336, в 2023-м — 26, а в 2022-м — 61", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего военного ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Многие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизации
21 августа, 06:17
Там добавили, что больше всего мужчин пограничники задержали в Ровненской области на западе Украины, всего – 531 человек. Еще 484 были задержаны в Житомирской области, 281 — в Волынской и 38 — в Киевской.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Одессе сотрудники ТЦК устроили облаву для восстановления батальона
Вчера, 22:25
 
В миреУкраинаБелоруссияРовненская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала