Число призывников на Украине, пытавшихся бежать в Белоруссию, выросло вдвое
На Украине с начала года 911 призывников пытались сбежать в Белоруссию
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Число мужчин призывного возраста, пытавшихся бежать с Украины в Белоруссию, в 2025 году возросло вдвое по сравнению с предыдущими тремя годами, сообщает издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на данные украинской Государственной пограничной службы.
"В этом году в Белоруссию пытались бежать вдвое больше мужчин призывного возраста, чем за прошедшие три года. В 2025 году на украинско-белорусской границе были задержаны 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это вдвое больше, чем за прошедшие три года: в 2024 году их было 336, в 2023-м — 26, а в 2022-м — 61", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Там добавили, что больше всего мужчин пограничники задержали в Ровненской области на западе Украины, всего – 531 человек. Еще 484 были задержаны в Житомирской области, 281 — в Волынской и 38 — в Киевской.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.