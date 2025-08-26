https://ria.ru/20250826/ukraina-2037579029.html

США могут пожертвовать Украиной, считает эксперт

США могут пожертвовать Украиной, считает эксперт - РИА Новости, 26.08.2025

США могут пожертвовать Украиной, считает эксперт

США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая, заявил турецкий аналитик Мехмет Али Бал в статье на портале Haber 7. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T07:07:00+03:00

2025-08-26T07:07:00+03:00

2025-08-26T18:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036664399_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_7dfc3257160f4754bfbff4a7ef75e96d.jpg

АНКАРА, 26 авг — РИА Новости. США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая, заявил турецкий аналитик Мехмет Али Бал в статье на портале Haber 7. "США, особенно Трамп, должны обеспечить мир на Украине, чтобы сыграть роль миротворца и доказать свое глобальное лидерство. Однако потеря территорий Украиной не представляет для США угрозы существования. Даже потеря Европой власти и территорий больше не является для США стратегической потерей. <…> США, особенно Трамп, в противовес союзу России и Китая могут пожертвовать Украиной, если не полностью, то в значительной степени", — считает он. По словам аналитика, такое разделение не навредит Соединенным Штатам.Другой силой, которую не особо затрагивает конфликт на Украине, Мехмет Али Бал считает Китай."Очевидно, что региональные и глобальные напряженности негативно повлияют на агрессивную экспортную политику, но для Китая это не будет стратегической потерей, не будет существенной потерей", — написал он. Больше всего нуждается в мире сама Украина, для которой это вопрос существования, заключил аналитик. Пятнадцатого августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам саммита они выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Три дня спустя президент США провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.После этого Трамп заявил, что европейские лидеры с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины. Как писал The American Conservative, хозяин Белого дома может жестко отреагировать на растрату Киевом американской военной помощи и заставить Зеленского принять российские условия по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250825/tramp-2037533211.html

https://ria.ru/20250824/ukraina-2037314286.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин