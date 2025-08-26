США могут пожертвовать Украиной, считает эксперт
Аналитик Бал: США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины. Архивное фото
АНКАРА, 26 авг — РИА Новости. США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая, заявил турецкий аналитик Мехмет Али Бал в статье на портале Haber 7.
"США, особенно Трамп, должны обеспечить мир на Украине, чтобы сыграть роль миротворца и доказать свое глобальное лидерство. Однако потеря территорий Украиной не представляет для США угрозы существования. Даже потеря Европой власти и территорий больше не является для США стратегической потерей. <…> США, особенно Трамп, в противовес союзу России и Китая могут пожертвовать Украиной, если не полностью, то в значительной степени", — считает он.
По словам аналитика, такое разделение не навредит Соединенным Штатам.
Другой силой, которую не особо затрагивает конфликт на Украине, Мехмет Али Бал считает Китай.
"Очевидно, что региональные и глобальные напряженности негативно повлияют на агрессивную экспортную политику, но для Китая это не будет стратегической потерей, не будет существенной потерей", — написал он.
Больше всего нуждается в мире сама Украина, для которой это вопрос существования, заключил аналитик.
Пятнадцатого августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам саммита они выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Три дня спустя президент США провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.
После этого Трамп заявил, что европейские лидеры с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины. Как писал The American Conservative, хозяин Белого дома может жестко отреагировать на растрату Киевом американской военной помощи и заставить Зеленского принять российские условия по урегулированию конфликта.