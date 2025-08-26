https://ria.ru/20250826/ukraina-2037569704.html
Экс-наемник ВСУ из Польши сравнил Украину с гитлеровской Германией
2025-08-26T03:34:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Бывший польский наемник ВСУ Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону России, в разговоре с РИА Новости сравнил украинские ТЦК с рекрутерами гитлеровской Германии. Сейчас Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Когда немцы захватывали Польшу, они ловили людей и заставляли их вступать в немецкую армию. И я говорю, что это похоже на то, как сейчас на Украине, ТЦК ловит людей и заставляет их идти на войну", - сказал он. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
