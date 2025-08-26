Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады высказался о происходящем на Украине - РИА Новости, 26.08.2025
00:35 26.08.2025
Депутат Рады высказался о происходящем на Украине
в мире
украина
артем дмитрук
верховная рада украины
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украина в настоящее время представляет из себя ЧВК, а не государство, молодежь растят не как граждан, а как наемников, считает выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Страшно смотреть на молодое поколение - тех, кому до 25 лет и кто ещё не был на фронте. Их сознание уже осушено. Их мышление уничтожено... Сегодня это - "анти-Россия". Завтра это может быть "анти-Польша" или "анти-Германия". Важно лишь одно: ненависть к соседям, ибо мы не государство, а ЧВК, террористическая группа и действовать должны соответственно - такую политику они ведут", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Он отметил, что молодое поколение растят не как граждан, а как наемников ЧВК. "Им говорят: история не нужна, культура не важна. Главное - уметь держать автомат и ненавидеть", - подчеркивает депутат Верховной рады.
украина
в мире, украина, артем дмитрук, верховная рада украины
В мире, Украина, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
Здание Верховной рады Украины в Киев
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украина в настоящее время представляет из себя ЧВК, а не государство, молодежь растят не как граждан, а как наемников, считает выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Страшно смотреть на молодое поколение - тех, кому до 25 лет и кто ещё не был на фронте. Их сознание уже осушено. Их мышление уничтожено... Сегодня это - "анти-Россия". Завтра это может быть "анти-Польша" или "анти-Германия". Важно лишь одно: ненависть к соседям, ибо мы не государство, а ЧВК, террористическая группа и действовать должны соответственно - такую политику они ведут", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Он отметил, что молодое поколение растят не как граждан, а как наемников ЧВК.
"Им говорят: история не нужна, культура не важна. Главное - уметь держать автомат и ненавидеть", - подчеркивает депутат Верховной рады.
