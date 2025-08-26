https://ria.ru/20250826/ukraina-2037563258.html

Депутат Рады высказался о происходящем на Украине

Депутат Рады высказался о происходящем на Украине - РИА Новости, 26.08.2025

Депутат Рады высказался о происходящем на Украине

Украина в настоящее время представляет из себя ЧВК, а не государство, молодежь растят не как граждан, а как наемников, считает выехавший с Украины депутат... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T00:35:00+03:00

2025-08-26T00:35:00+03:00

2025-08-26T00:35:00+03:00

в мире

украина

артем дмитрук

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147589/59/1475895907_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e67fe9f535cab0878e66457b69c0948.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украина в настоящее время представляет из себя ЧВК, а не государство, молодежь растят не как граждан, а как наемников, считает выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Страшно смотреть на молодое поколение - тех, кому до 25 лет и кто ещё не был на фронте. Их сознание уже осушено. Их мышление уничтожено... Сегодня это - "анти-Россия". Завтра это может быть "анти-Польша" или "анти-Германия". Важно лишь одно: ненависть к соседям, ибо мы не государство, а ЧВК, террористическая группа и действовать должны соответственно - такую политику они ведут", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Он отметил, что молодое поколение растят не как граждан, а как наемников ЧВК. "Им говорят: история не нужна, культура не важна. Главное - уметь держать автомат и ненавидеть", - подчеркивает депутат Верховной рады.

https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037558717.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, артем дмитрук, верховная рада украины