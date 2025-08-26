https://ria.ru/20250826/ukraina-2037533051.html

Украина выстояла: России придется начинать СВО заново

Украина выстояла: России придется начинать СВО заново - РИА Новости, 26.08.2025

Украина выстояла: России придется начинать СВО заново

Никогда еще Украина не была так близко от победы над Россией: дела в стране и на фронте идут так изумительно, что в русофобско-антитрамповском сегменте западной РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T08:00:00+03:00

2025-08-26T08:00:00+03:00

2025-08-26T08:04:00+03:00

аналитика

россия

украина

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037619150_0:60:1639:982_1920x0_80_0_0_a9c600a228a935b9951c88a279be5af9.jpg

Никогда еще Украина не была так близко от победы над Россией: дела в стране и на фронте идут так изумительно, что в русофобско-антитрамповском сегменте западной прессы прямо сейчас неистово раскручивается тезис, что война будет очень долгой, России, по сути, придется начинать все с нуля, и вообще, рано размечтались о мире и все такое.Одни заголовки утверждают, что "Россия и Украина остаются бесконечно далекими по вопросам мира", другие — что "встреча российского лидера и украинского президента выглядит все менее вероятной", а третьи ставят окончательный диагноз: "Мы возвращаемся к исходной точке — война продолжится".Судя по новостям, Украина соскребла огурцы с опухших глаз и лихорадочно наводит марафет перед трюмо, в то время как ее ухажеры ненавязчиво поигрывают портмоне и дают понять, что вечеринка продолжается: Германия планирует выделить на военную помощь Украине до 2027 года более 25 миллиардов евро; Канада выделит более миллиарда канадских долларов (примерно 720 миллионов долларов США) на вооружения; Норвегия выделила около семи миллиардов крон (695 миллионов долларов) на системы ПВО Patriot; Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции; Минобороны Великобритании сообщило, что в 2026-м подготовка украинских военных продолжится с новой, ужасающей силой.Если смотреть на карту боевых действий, состояние ВСУ и европейских экономик не через эзофагогастродуоденоскоп, то этот искрящийся оптимизм вызывает массу вопросов.Впрочем, на них услужливо отвечают те же самые всеведущие издания. План Киева с "желающими" товарищами очень простой: оказывается, Россия вот-вот развалится от экономических проблем, нужно лишь чуток поднажать и чуток перетерпеть, а там само покатится. Например, британский таблоид Express железно уверен, что "российская экономика терпит крах" (вот прямо сейчас — пакуйте зубные щетки), а американское издание Fortune авторитетно сообщает, что "Россия находится на грани рецессии".Посудите сами: ну какой резон сдаваться и обсуждать всякие смешные обмены территориями, если твой враг уже хрипит и шатается?Именно эту мысль и пытаются вколотить в голову своих налогоплательщиков европейские правительства, чтобы удержать рассыпающийся строй и выиграть время в надежде, что либо Трампу надоест долгое миротворчество и он ужесточит свою позицию по России, либо Москва действительно перестанет тянуть конфликт и надорвется.В этой тактике совершенно неважно, что абсолютно то же самое профессионально утверждалось и полгода, и год, и два назад. В октябре 2024-го ресурс The Hill обнадеживал западную аудиторию новостями, что "крах российской экономики придется на следующий год"; в январе 2025-го издание Financial Times объявило, что "военная экономика России — это карточный домик, который вот-вот упадет", а газета The Times известила содрогнувшийся мир, что "империя Путина рушится на глазах".В реальности слухи о смерти российской экономики преувеличены настолько, что их даже не стало опровергать армянское радио. В Европе и Киеве делают вид, что им незнакомы выводы МВФ и Всемирного банка о том, что после рывка в 2024 году экономика России продолжит расти. Не имеет значения, что заявления главы Еврокомиссии о том, что "выручка России от нефти и газа упала на 80 процентов", оказались полной ересью. Совершенно неважно, что только за прошлый год наши нефтегазовые доходы не только не сократились, а выросли на 26 процентов. Можно проигнорировать тот факт, что дефицит госбюджета России, составляющий 1,7 процента от ВВП, в Европе называют "зашкаливающим", в то время как госдефицит той же Франции превышает 5,8 процента, Германии — 3,3, Италии — 3,4.Даже совершенно недружественные нам западные мозговые центры приходят к очевидным выводам. Несколько дней назад Responsible Statecraft опубликовал материал, согласно которому "отказ западных аналитиков и европейских правительств признать этот факт (преимущество России. — Прим. ред.) свидетельствует либо о неспособности понять очевидную реальность, либо о стремлении к тому, чтобы война продолжалась бесконечно": "Не является ли это на самом деле лишь попыткой завуалированно заблокировать соглашение?"Американский Центр анализа европейской политики (CEPA) еще более категоричен: "Санкции против России ослабляют военную машину Кремля и подогревают общественное недовольство. В сочетании с человеческими и материальными потерями войны это должно привести к политическим изменениям и миру. Вкратце — такова стратегия многих западных стран в отношении России. Но это не просто категорически неверно. Это убийственно".По мнению ряда экспертов и международных обозревателей, попытки Киева и Европы всеми силами затормозить (а в идеале прекратить) процесс мирного урегулирования связаны с тем, что и для первых, и для вторых продолжение войны — шанс продлить их остаточную внутреннюю устойчивость. На следующий день после подписания мирного соглашения и к Зеленскому, и к "желающим" придут — и они оттягивают эту встречу любой ценой.В недавнем интервью телеканалу NBC вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил: он надеется, что "мир на Украине будет достигнут не позднее чем через полгода". Очевидно, что надеется он не на Киев, Лондон, Берлин и Париж, а на российскую армию.Раз так, то надо уважить.

https://ria.ru/20250825/tramp-2037528229.html

https://ria.ru/20250825/ukraina-2037490633.html

https://ria.ru/20250824/ukraina-2037316342.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, украина, европа