ЦАХАЛ провела первичное расследование удара по больнице в Газе

26.08.2025

ЦАХАЛ провела первичное расследование удара по больнице в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела первичное расследование удара по больнице "Насер" на юге сектора Газа, следует из заявления израильских военных.

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела первичное расследование удара по больнице "Насер" на юге сектора Газа, следует из заявления израильских военных. Телеканал Al Jazeera ранее сообщил, что пять журналистов погибли в результате израильского удара по приемному покою больницы "Насер" на юге сектора Газа. По данным властей палестинского полуэксклава, в общей сложности жертвами обстрела стали 20 человек. Двое из погибших журналистов, Марьям Абу Дикка и Мухаммед Саляма, сотрудничали на внештатной основе с РИА Новости. "Первичное расследование, касающееся удара по... больнице "Насер" в Хан-Юнисе, который произошел вчера, 25 августа 2025 года, в понедельник, было представлено главе генерального штаба", - говорится в публикации ЦАХАЛ. ЦАХАЛ утверждает, что удар был нанесен по камере наблюдения, следившей за активностью израильской армии и установленной в районе больницы. Кроме того, утверждается, что ХАМАС использовал больницу для своих военных целей еще с начала конфликта. В результате удара, согласно заявлению, погибли четверо бойцов ХАМАС, один член палестинской группировки "Исламский джихад" и еще один человек, участвовавший в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Информации о жертвах среди журналистов и других гражданских в публикации нет. В понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что не менее 20 человек погибли, 50 получили ранения в результате удара по больнице "Насер". По сведениям ВОЗ, удару подверглось главное здание больницы, в котором размещаются отделение неотложной помощи, стационарное отделение и хирургическое отделение. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини подчеркнул, что безразличие и бездействие международного сообщества на фоне атак Израиля в секторе Газа шокируют. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых - мирные жители. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

