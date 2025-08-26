https://ria.ru/20250826/udar-2037663264.html

В ООН назвали израильские удары по больнице в Газе неприемлемыми

ЖЕНЕВА, 26 авг - РИА Новости. Удары по медицинскому комплексу "Насер" в Газе, при которых погибли журналисты, неприемлемы и должны быть тщательно и независимо расследованы, заявил официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан. "Это шок, это неприемлемо. Этот случай должен быть тщательно и независимо расследован, справедливость должна наступить", - заявил он на брифинге во вторник. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что пять журналистов погибли в результате израильского удара по приемному покою больницы "Насер" на юге сектора Газа. По данным властей палестинского полуэксклава, в общей сложности жертвами обстрела стали 20 человек. Двое из погибших журналистов, Марьям Абу Дикка и Мухаммед Саляма, сотрудничали на внештатной основе с РИА Новости. По информации ООН, Израиль запустил массированные авиаудары, один из журналистов был убит при первом, остальные - во время следующих. Аль-Китан напомнил, что по меньшей мере 247 палестинских журналистов были убиты с начала конфликта в секторе Газа. "Обязанность Израиля как оккупирующей страны проводить эти расследования. В прошлом Израиль уже заявлял о проведении таких расследований. Но мы должны видеть результат, пока мы не видели результатов и не было наказания виновных ", - отметил он. В понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что не менее 20 человек погибли, 50 получили ранения после удара по больнице "Насер". По сведениям ВОЗ, удару подверглось главное здание больницы, в котором размещаются отделение неотложной помощи, стационарное отделение и хирургическое отделение. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини подчеркнул, что безразличие и бездействие международного сообщества на фоне атак Израиля в секторе Газа шокируют. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.

