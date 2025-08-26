https://ria.ru/20250826/uchitel-2037689061.html

Более 500 учителей поучаствовали в педагогическом фестивале в Химках

В химкинской школе №29 прошел педагогический фестиваль "Живой учитель", мероприятие объединило более 500 педагогов со всех городов России

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В химкинской школе №29 прошел педагогический фестиваль "Живой учитель", мероприятие объединило более 500 педагогов со всех городов России, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Площадка проведения выбрана не случайно, ведь именно заместитель директора школы №29 Ирина Агибалова является инициатором и основателем фестиваля. "Это мероприятие проходит накануне нового учебного года как раз для того, чтобы дать коллегам новые идеи для развития, познакомить их с инструментами обучения и получить новый заряд положительной энергии", — подчеркнула Агибалова, ее слова привели в пресс-службе. За два дня педагоги посетили лекции и мастер-классы, обменялись своими методиками преподавания, а также переняли наработки и практики коллег. Участниками фестиваля стали учителя начальных классов, которые в своей практике используют нестандартные технологии обучения. Многие из педагогов ведут собственные блоги. Дополнением фестиваля стала школьная ярмарка. Учителя смогли познакомиться с новыми педагогическими пособиями и играми.

