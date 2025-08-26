https://ria.ru/20250826/uchenye-2037576897.html

Ученые рассказали, как себя чувствуют крысы после внедрения ИИ в мозг

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Крысы со встроенным в мозг ИИ ведут себя так же, как обычные — они сохраняют свое любопытство и прожорливость, причем животные тренируются от получаса до часа в день, рассказали РИА Новости в российской биотех-лаборатории Neiry. В ноябре 2024 года российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ) — он подсказывает правильные варианты ответа на любые вопросы. Электроды нейроинтерфейса позволяют стимулировать особые зоны мозга грызуна. Он испытывает определенные ощущения в определенном месте, когда надо ответить "да", и в другом — когда ответ "нет". "В поведении — такие же, как и обычные крысы. Хорошие, любопытные, прожорливые животные. Поведение с электродом и без электрода не меняется. Стимуляция через электрод для них — подсказка, которую они быстро начинают понимать, так как хотят награду. Это способствует обучению. Обычно в день тренируются от получаса до часа", — сказали в Neiry. Встроенный нейроинтерфейс никак не влияет на волю грызунов — сигнал, подаваемый через электрод в мозг, крыса может ощущать как, например, щекотку в усах. Так, если крыса наелась или устала, она не будет продолжать работать. "То есть с помощью стимуляции мы не управляем крысой, как роботом, поворачивая в нужную сторону", — объяснили в лаборатории. Кроме того, ученые не используют негативных подкреплений при работе с животными — поэтому они не боятся и ждут вкусное вознаграждение, когда оказываются в экспериментальной клетке. "Все крысы разные — кто-то обучается быстрее, кто-то медленнее. А кто-то не перестает нас удивлять. Мы сейчас работаем с другой клеткой, где корм падает из потолка в кормушку на полу. Одна крыса у нас запомнила, что корм появляется в этой кормушке. Поэтому она стремится каждый раз оторвать ее от пола и носить с собой, периодически проверяя, появился ли корм в волшебной кормушке", — добавили в Neiry.

