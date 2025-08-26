Рейтинг@Mail.ru
Убежавшего в лес исполнителя теракта в "Крокусе" снимали с дерева
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:22 26.08.2025 (обновлено: 17:30 26.08.2025)
Убежавшего в лес исполнителя теракта в "Крокусе" снимали с дерева
Убежавшего в лес исполнителя теракта в "Крокусе" снимали с дерева - РИА Новости, 26.08.2025
Убежавшего в лес исполнителя теракта в "Крокусе" снимали с дерева
Опрошенный в суде в качестве свидетеля сотрудник силовых структур рассказал, как одного из исполнителей теракта в "Крокус сити холле" после погони снимали с... РИА Новости, 26.08.2025
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
московский городской суд
крокус
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Опрошенный в суде в качестве свидетеля сотрудник силовых структур рассказал, как одного из исполнителей теракта в "Крокус сити холле" после погони снимали с дерева, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Опрошенный в суде сотрудник правоохранительных органов рассказал, что убежавшего в лес террориста снимали с дерева, дерево пришлось пилить, сам слезать он не хотел", —рассказал собеседник агентства. Опрошенные в суде сотрудники ДПС рассказали, что вели погоню за исполнителями теракта. Машина преступников выехала на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль, четверо исполнителей побежали в разные стороны по направлению к лесу.Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу. Вскоре процесс закрыли от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.Теракт в "Крокус Сити Холле"Трагедия в подмосковном Красногорске произошла 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям в здании и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
красногорск
происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Крокус
Убежавшего в лес исполнителя теракта в "Крокусе" снимали с дерева

Свидетель в суде рассказал, что исполнителя теракта в "Крокусе" снимали с дерева

Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Опрошенный в суде в качестве свидетеля сотрудник силовых структур рассказал, как одного из исполнителей теракта в "Крокус сити холле" после погони снимали с дерева, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Опрошенный в суде сотрудник правоохранительных органов рассказал, что убежавшего в лес террориста снимали с дерева, дерево пришлось пилить, сам слезать он не хотел", —рассказал собеседник агентства.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не задали вопросы потерпевшим
24 августа, 05:10
Опрошенные в суде сотрудники ДПС рассказали, что вели погоню за исполнителями теракта. Машина преступников выехала на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль, четверо исполнителей побежали в разные стороны по направлению к лесу.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу. Вскоре процесс закрыли от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" (2024)
22 марта, 00:32

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Трагедия в подмосковном Красногорске произошла 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям в здании и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Перевод денег за исполнение теракта в "Крокусе" сделали с карты незнакомца
19 августа, 07:38
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллМосковский городской судКрокус
 
 
