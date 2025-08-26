Убежавшего в лес исполнителя теракта в "Крокусе" снимали с дерева

https://ria.ru/20250826/ubezhavshij-2037591202.html

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Опрошенный в суде в качестве свидетеля сотрудник силовых структур рассказал, как одного из исполнителей теракта в "Крокус сити холле" после погони снимали с дерева, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Опрошенный в суде сотрудник правоохранительных органов рассказал, что убежавшего в лес террориста снимали с дерева, дерево пришлось пилить, сам слезать он не хотел", —рассказал собеседник агентства. Опрошенные в суде сотрудники ДПС рассказали, что вели погоню за исполнителями теракта. Машина преступников выехала на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль, четверо исполнителей побежали в разные стороны по направлению к лесу.Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу. Вскоре процесс закрыли от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.Теракт в "Крокус Сити Холле"Трагедия в подмосковном Красногорске произошла 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям в здании и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.

