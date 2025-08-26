https://ria.ru/20250826/turnir-2037709246.html

Детский турнир пройдет в рамках Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Детский турнир "Кубок будущего" пройдет в рамках Кубка мэра Москвы по хоккею, организованного Департаментом спорта города Москвы совместно с Федерацией хоккея Москвы. Кубок мэра Москвы пройдет с 28 по 31 августа на московской арене "Мегаспорт". В рамках детских соревнований сыграют московские "Динамо", "Спартак", "Крылья Советов", "Русь" и ЦСКА, а также минское "Динамо". В главном турнире выступят ЦСКА, "Спартак", московское и минское "Динамо", нижегородское "Торпедо" и китайский "Шанхай Дрэгонс". Все билеты на матч-открытие уже проданы. На финале Кубка мэра Москвы зрители увидят шоу "Время побед, Время героев" о достижениях российского хоккея, а ледовая арена превратится в 360-градусный экран. Также 31 августа болельщиков ждет шоу-программа. Народный артист России Дмитрий Маликов исполнит несколько своих хитов, а атмосферу поддержат диджеи, барабанщики и группы чирлидеров. Зрителей также ждут конкурсы, активности с ведущими и маскотами команд. Расписание турнира: Четверг, 28 августа (билетов нет) "Динамо" (Москва) – "Торпедо" (Нижний Новгород) - 14:00 мск; Церемония открытия - 19:00; "Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва) - 19:30. Пятница, 29 августа "Торпедо" (Нижний Новгород) – "Динамо" (Минск) - 15:30; "Спартак" (Москва) – "Шанхай Дрэгонс" - 19:30. Суббота, 30 августа ЦСКА (Москва) – "Шанхай Дрэгонс" - 14:30; "Динамо" (Москва) – "Динамо" (Минск) - 18:30. Воскресенье, 31 августа Матч за пятое место: третье место группы А – третье место группы Б - 12:00; Матч за третье место: второе место группы А – второе место группы Б - 15:30; Финал: первое место группы А – первое место группы Б - 19:30.

