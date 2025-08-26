Рейтинг@Mail.ru
В России снизились цены на красную икру
16:53 26.08.2025
В России снизились цены на красную икру
Розничные цены на красную икру стали снижаться - в первую очередь, подешевела икра горбуши и нерки, сообщил аналитический центр Рыбного союза. РИА Новости, 26.08.2025
экономика
дальний восток
россия
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Розничные цены на красную икру стали снижаться - в первую очередь, подешевела икра горбуши и нерки, сообщил аналитический центр Рыбного союза. "По данным аналитического центра Рыбного союза, в крупнейшей специализированной сети, которая служит "индикатором цен" для федеральной розницы, потребительские цены на лососевую икру пошли вниз. Снижение началось с икры горбуши и нерки - это преобладающий виды по объему добычи в общем улове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке (доля горбуши в вылове - 73%, нерки - 14%)", - говорится в сообщении. Уточняется, что с середины июля по 26 августа икра нерки подешевела на 9%, а горбуши - на 2%. В то же время, икра кеты подорожала на 1%, а цена на икру кижуча осталась неизменной. Более заметное снижение цен отмечается в оптовом сегменте. Мониторинг "Ни рыба ни мясо", чьи данные приводит Рыбный союз, сообщает, что с середины июля по 26 августа 2025 года оптовые цены на икру кеты упали на 13%, горбуши - на 20%, а нерки - на 8%. Падение цен на рыбу и икру тихоокеанских лососей связывают с удачной лососевой путиной. По информации ВНИРО, к 25 августа 2025 года объем добычи тихоокеанского лосося в России увеличился на 51% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, достигнув 304 тысяч тонн.
экономика, дальний восток, россия
Экономика, Дальний Восток, Россия
Продажа красной икры на продовольственной ярмарке
Продажа красной икры на продовольственной ярмарке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Продажа красной икры на продовольственной ярмарке. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Розничные цены на красную икру стали снижаться - в первую очередь, подешевела икра горбуши и нерки, сообщил аналитический центр Рыбного союза.
"По данным аналитического центра Рыбного союза, в крупнейшей специализированной сети, которая служит "индикатором цен" для федеральной розницы, потребительские цены на лососевую икру пошли вниз. Снижение началось с икры горбуши и нерки - это преобладающий виды по объему добычи в общем улове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке (доля горбуши в вылове - 73%, нерки - 14%)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с середины июля по 26 августа икра нерки подешевела на 9%, а горбуши - на 2%. В то же время, икра кеты подорожала на 1%, а цена на икру кижуча осталась неизменной.
Более заметное снижение цен отмечается в оптовом сегменте. Мониторинг "Ни рыба ни мясо", чьи данные приводит Рыбный союз, сообщает, что с середины июля по 26 августа 2025 года оптовые цены на икру кеты упали на 13%, горбуши - на 20%, а нерки - на 8%.
Падение цен на рыбу и икру тихоокеанских лососей связывают с удачной лососевой путиной. По информации ВНИРО, к 25 августа 2025 года объем добычи тихоокеанского лосося в России увеличился на 51% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, достигнув 304 тысяч тонн.
