Юрист раскрыл, кто возместит ущерб от травмы на удаленке
02:15 26.08.2025
Юрист раскрыл, кто возместит ущерб от травмы на удаленке
Юрист раскрыл, кто возместит ущерб от травмы на удаленке
россия
дмитрий волков
общество
работа
удаленная работа
здоровье
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Не всякая травма, полученная сотрудником во время удаленной работы, является производственной, рассказал агентству “Прайм” старший юрист юридической фирмы "ЮСТ" Дмитрий Волковой.Самое важное — было ли повреждение связано с выполнением рабочих обязанностей. Работодатель должен обеспечивать безопасные условия труда даже для удаленных сотрудников, поэтому каждый несчастный случай расследуется, а микротравмы учитываются."Например, если сотрудник получил ожог из-за возгорания служебного ноутбука, этот случай подлежит расследованию как производственный. В таком случае работник может рассчитывать на страховые выплаты через Социальный фонд РФ. А вот травма, полученная во время обеденного перерыва или при выполнении бытовых дел не будет признана связанной с производством”, — разъяснил Волковой.В случае признания производственной травмы работник получает выплаты по временной нетрудоспособности, а иногда единовременное или ежемесячное страховое возмещение. Если этого недостаточно, у него есть право взыскать с работодателя дополнительную компенсацию по суду, заключил юрист.
россия, дмитрий волков, общество, работа, удаленная работа, здоровье
Россия, Дмитрий Волков, Общество, Работа, Удаленная работа, Здоровье
Юрист раскрыл, кто возместит ущерб от травмы на удаленке

Юрист Волковой заявил, что не все травмы на удаленке считаются производственными

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Не всякая травма, полученная сотрудником во время удаленной работы, является производственной, рассказал агентству “Прайм” старший юрист юридической фирмы "ЮСТ" Дмитрий Волковой.
Самое важное — было ли повреждение связано с выполнением рабочих обязанностей. Работодатель должен обеспечивать безопасные условия труда даже для удаленных сотрудников, поэтому каждый несчастный случай расследуется, а микротравмы учитываются.
"Например, если сотрудник получил ожог из-за возгорания служебного ноутбука, этот случай подлежит расследованию как производственный. В таком случае работник может рассчитывать на страховые выплаты через Социальный фонд РФ. А вот травма, полученная во время обеденного перерыва или при выполнении бытовых дел не будет признана связанной с производством”, — разъяснил Волковой.
В случае признания производственной травмы работник получает выплаты по временной нетрудоспособности, а иногда единовременное или ежемесячное страховое возмещение. Если этого недостаточно, у него есть право взыскать с работодателя дополнительную компенсацию по суду, заключил юрист.
