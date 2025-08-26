Юрист раскрыл, кто возместит ущерб от травмы на удаленке
Юрист Волковой заявил, что не все травмы на удаленке считаются производственными
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Не всякая травма, полученная сотрудником во время удаленной работы, является производственной, рассказал агентству “Прайм” старший юрист юридической фирмы "ЮСТ" Дмитрий Волковой.
Самое важное — было ли повреждение связано с выполнением рабочих обязанностей. Работодатель должен обеспечивать безопасные условия труда даже для удаленных сотрудников, поэтому каждый несчастный случай расследуется, а микротравмы учитываются.
"Например, если сотрудник получил ожог из-за возгорания служебного ноутбука, этот случай подлежит расследованию как производственный. В таком случае работник может рассчитывать на страховые выплаты через Социальный фонд РФ. А вот травма, полученная во время обеденного перерыва или при выполнении бытовых дел не будет признана связанной с производством”, — разъяснил Волковой.
В случае признания производственной травмы работник получает выплаты по временной нетрудоспособности, а иногда единовременное или ежемесячное страховое возмещение. Если этого недостаточно, у него есть право взыскать с работодателя дополнительную компенсацию по суду, заключил юрист.
