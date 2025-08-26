https://ria.ru/20250826/travma-2037562145.html

Юрист раскрыл, кто возместит ущерб от травмы на удаленке

Юрист раскрыл, кто возместит ущерб от травмы на удаленке - РИА Новости, 26.08.2025

Юрист раскрыл, кто возместит ущерб от травмы на удаленке

Не всякая травма, полученная сотрудником во время удаленной работы, является производственной, рассказал агентству “Прайм” старший юрист юридической фирмы "ЮСТ" РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T02:15:00+03:00

2025-08-26T02:15:00+03:00

2025-08-26T02:15:00+03:00

россия

дмитрий волков

общество

работа

удаленная работа

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980667486_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1589acc357f4be5b0547a489df0e4a2e.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Не всякая травма, полученная сотрудником во время удаленной работы, является производственной, рассказал агентству “Прайм” старший юрист юридической фирмы "ЮСТ" Дмитрий Волковой.Самое важное — было ли повреждение связано с выполнением рабочих обязанностей. Работодатель должен обеспечивать безопасные условия труда даже для удаленных сотрудников, поэтому каждый несчастный случай расследуется, а микротравмы учитываются."Например, если сотрудник получил ожог из-за возгорания служебного ноутбука, этот случай подлежит расследованию как производственный. В таком случае работник может рассчитывать на страховые выплаты через Социальный фонд РФ. А вот травма, полученная во время обеденного перерыва или при выполнении бытовых дел не будет признана связанной с производством”, — разъяснил Волковой.В случае признания производственной травмы работник получает выплаты по временной нетрудоспособности, а иногда единовременное или ежемесячное страховое возмещение. Если этого недостаточно, у него есть право взыскать с работодателя дополнительную компенсацию по суду, заключил юрист.

https://ria.ru/20250818/zarplata-2035839859.html

https://ria.ru/20250811/pererabotka-2034499694.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий волков, общество, работа, удаленная работа, здоровье