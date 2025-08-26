https://ria.ru/20250826/tramp-2037753537.html

Рейтинг одобрения внешней политики Трампа побил антирекорд

26.08.2025

Рейтинг одобрения внешней политики Трампа побил антирекорд

Рейтинг одобрения внешней политики президента США Дональда Трампа опустился до 39% - это самый низкий показатель второго срока американского лидера, следует из... РИА Новости, 26.08.2025

в мире

сша

дональд трамп

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Рейтинг одобрения внешней политики президента США Дональда Трампа опустился до 39% - это самый низкий показатель второго срока американского лидера, следует из опроса компании Gallup. Согласно результатам опроса, сейчас внешнюю политику Трампа одобряют 39% американцев, в то время как 57% дают ей негативную оценку. Примечательно, что в феврале, сразу после инаугурации Трампа, рейтинг одобрения его внешней политики составлял 44%, а в марте и июле - уже 41%. Если сравнивать с первым сроком Трампа, то антирекорд был зафиксирован в ноябре 2017 года и составлял 33%. Опрос проводился 1-20 августа среди 1094 взрослых американцев. Погрешность составляет 4 процентных пункта.

сша

2025

Новости

