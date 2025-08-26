Рейтинг@Mail.ru
23:07 26.08.2025
Рейтинг одобрения внешней политики Трампа побил антирекорд
Рейтинг одобрения внешней политики Трампа побил антирекорд
в мире
сша
дональд трамп
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Рейтинг одобрения внешней политики президента США Дональда Трампа опустился до 39% - это самый низкий показатель второго срока американского лидера, следует из опроса компании Gallup. Согласно результатам опроса, сейчас внешнюю политику Трампа одобряют 39% американцев, в то время как 57% дают ей негативную оценку. Примечательно, что в феврале, сразу после инаугурации Трампа, рейтинг одобрения его внешней политики составлял 44%, а в марте и июле - уже 41%. Если сравнивать с первым сроком Трампа, то антирекорд был зафиксирован в ноябре 2017 года и составлял 33%. Опрос проводился 1-20 августа среди 1094 взрослых американцев. Погрешность составляет 4 процентных пункта.
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Рейтинг одобрения внешней политики Трампа побил антирекорд

Рейтинг одобрения внешней политики Трампа опустился до рекордно низких 39%

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Рейтинг одобрения внешней политики президента США Дональда Трампа опустился до 39% - это самый низкий показатель второго срока американского лидера, следует из опроса компании Gallup.
Согласно результатам опроса, сейчас внешнюю политику Трампа одобряют 39% американцев, в то время как 57% дают ей негативную оценку. Примечательно, что в феврале, сразу после инаугурации Трампа, рейтинг одобрения его внешней политики составлял 44%, а в марте и июле - уже 41%. Если сравнивать с первым сроком Трампа, то антирекорд был зафиксирован в ноябре 2017 года и составлял 33%.
Опрос проводился 1-20 августа среди 1094 взрослых американцев. Погрешность составляет 4 процентных пункта.
США могут ввести санкции против как России, так и Украины, заявил Трамп
