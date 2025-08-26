https://ria.ru/20250826/tramp-2037752531.html

Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России

Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России - РИА Новости, 26.08.2025

Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России в случае отсутствия прогресса по украинскому кризису. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T22:54:00+03:00

2025-08-26T22:54:00+03:00

2025-08-26T22:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России в случае отсутствия прогресса по украинскому кризису. "Я бы хотел, чтобы это (украинский конфликт) прекратилось. Я хочу, чтобы он прекратился. И это будет не мировая война, а экономическая война, а экономическая война будет плохой, и она будет плохой для России. И я бы не хотел этого сейчас", - заявил Трамп во время заседания кабинета министров. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250826/zelenskiy-2037752355.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин