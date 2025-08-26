Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 26.08.2025
Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России в случае отсутствия прогресса по украинскому кризису.
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России в случае отсутствия прогресса по украинскому кризису. "Я бы хотел, чтобы это (украинский конфликт) прекратилось. Я хочу, чтобы он прекратился. И это будет не мировая война, а экономическая война, а экономическая война будет плохой, и она будет плохой для России. И я бы не хотел этого сейчас", - заявил Трамп во время заседания кабинета министров. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России в случае отсутствия прогресса по украинскому кризису.
"Я бы хотел, чтобы это (украинский конфликт) прекратилось. Я хочу, чтобы он прекратился. И это будет не мировая война, а экономическая война, а экономическая война будет плохой, и она будет плохой для России. И я бы не хотел этого сейчас", - заявил Трамп во время заседания кабинета министров.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
