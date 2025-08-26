https://ria.ru/20250826/tramp-2037751074.html

Трамп высказался об ответственности Зеленского по украинскому вопросу

Трамп высказался об ответственности Зеленского по украинскому вопросу - РИА Новости, 26.08.2025

Трамп высказался об ответственности Зеленского по украинскому вопросу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский также является ответственным за отсутствие прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T22:40:00+03:00

2025-08-26T22:40:00+03:00

2025-08-26T22:43:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg

ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский также является ответственным за отсутствие прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине."Знаете, Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое, и я постоянно говорю: нужно собрать их (с президентом России Владимиром Путиным - ред.) вместе", - сказал Трамп журналистам во время заседания кабинета министров.

https://ria.ru/20250826/tramp-2037750739.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, сша