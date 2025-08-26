https://ria.ru/20250826/tramp-2037751074.html
Трамп высказался об ответственности Зеленского по украинскому вопросу
Трамп высказался об ответственности Зеленского по украинскому вопросу - РИА Новости, 26.08.2025
Трамп высказался об ответственности Зеленского по украинскому вопросу
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский также является ответственным за отсутствие прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T22:40:00+03:00
2025-08-26T22:40:00+03:00
2025-08-26T22:43:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский также является ответственным за отсутствие прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине."Знаете, Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое, и я постоянно говорю: нужно собрать их (с президентом России Владимиром Путиным - ред.) вместе", - сказал Трамп журналистам во время заседания кабинета министров.
https://ria.ru/20250826/tramp-2037750739.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, сша
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, США
Трамп высказался об ответственности Зеленского по украинскому вопросу
Трамп: Зеленский тоже ответственен за отсутствие прогресса по Украине