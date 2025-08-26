Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался об ответственности Зеленского по украинскому вопросу - РИА Новости, 26.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 26.08.2025 (обновлено: 22:43 26.08.2025)
Трамп высказался об ответственности Зеленского по украинскому вопросу
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский также является ответственным за отсутствие прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 26.08.2025
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский также является ответственным за отсутствие прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине."Знаете, Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое, и я постоянно говорю: нужно собрать их (с президентом России Владимиром Путиным - ред.) вместе", - сказал Трамп журналистам во время заседания кабинета министров.
в мире, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, сша
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, США
Трамп: Зеленский тоже ответственен за отсутствие прогресса по Украине

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский также является ответственным за отсутствие прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине.
"Знаете, Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое, и я постоянно говорю: нужно собрать их (с президентом России Владимиром Путиным - ред.) вместе", - сказал Трамп журналистам во время заседания кабинета министров.
Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины не случится
