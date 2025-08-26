Рейтинг@Mail.ru
США могут ввести санкции против как России, так и Украины, заявил Трамп
22:26 26.08.2025 (обновлено: 23:32 26.08.2025)
США могут ввести санкции против как России, так и Украины, заявил Трамп
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Дональд Трамп на заседании кабинета американской администрации в Белом доме пригрозил ввести санкции как против России, так и против Украины, если не будет прогресса по урегулированию конфликта. Ключевые тезисы:&quot;Я хочу увидеть сделку. Это очень серьезно — то, что я имею в мыслях, если придется это делать&quot;.&quot;Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас. Байден не должен был допустить этого&quot;.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Дональд Трамп на заседании кабинета американской администрации в Белом доме пригрозил ввести санкции как против России, так и против Украины, если не будет прогресса по урегулированию конфликта. Ключевые тезисы:
  • рассматриваются только экономические меры: "Мы не хотим третьей мировой";
  • США могут ввести санкции, "сильные пошлины, которые дорого обойдутся России и Украине";
  • Трамп допустил что-то "серьезное", включая "экономическую войну" с Москвой, если его не устроит темп урегулирования, но подчеркнул, что не хотел бы этого;
"Я хочу увидеть сделку. Это очень серьезно — то, что я имею в мыслях, если придется это делать".

  • президент рассчитывает разрешить украинский конфликт "очень быстро";
  • российское руководство поддерживает идею урегулирования, но нужно одновременное согласие обеих сторон;
  • Трамп в резком тоне отреагировал на слова главы МИД Сергея Лаврова о нелегитимности Владимира Зеленского для возможного подписания документов по украинскому урегулированию;

В воскресенье в интервью телеканалу NBC News Лавров сказал, что Москва готова встречаться с Зеленским, но, когда дело дойдет до подписания юридических документов, у "всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным". Лавров отметил, что, согласно Конституции Украины, "Зеленский таковым на данный момент не является".

  • глава киевского режима несет ответственность за отсутствие прогресса по мирному урегулированию.
"Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас. Байден не должен был допустить этого".

Переговоры по Украине

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
