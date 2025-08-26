США могут ввести санкции против как России, так и Украины, заявил Трамп
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Дональд Трамп на заседании кабинета американской администрации в Белом доме пригрозил ввести санкции как против России, так и против Украины, если не будет прогресса по урегулированию конфликта. Ключевые тезисы:
- рассматриваются только экономические меры: "Мы не хотим третьей мировой";
- США могут ввести санкции, "сильные пошлины, которые дорого обойдутся России и Украине";
- Трамп допустил что-то "серьезное", включая "экономическую войну" с Москвой, если его не устроит темп урегулирования, но подчеркнул, что не хотел бы этого;
«
"Я хочу увидеть сделку. Это очень серьезно — то, что я имею в мыслях, если придется это делать".
- президент рассчитывает разрешить украинский конфликт "очень быстро";
- российское руководство поддерживает идею урегулирования, но нужно одновременное согласие обеих сторон;
- Трамп в резком тоне отреагировал на слова главы МИД Сергея Лаврова о нелегитимности Владимира Зеленского для возможного подписания документов по украинскому урегулированию;
В воскресенье в интервью телеканалу NBC News Лавров сказал, что Москва готова встречаться с Зеленским, но, когда дело дойдет до подписания юридических документов, у "всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным". Лавров отметил, что, согласно Конституции Украины, "Зеленский таковым на данный момент не является".
- глава киевского режима несет ответственность за отсутствие прогресса по мирному урегулированию.
«
"Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас. Байден не должен был допустить этого".
Переговоры по Украине
Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.