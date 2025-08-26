https://ria.ru/20250826/tramp-2037749894.html

США могут ввести санкции против как России, так и Украины, заявил Трамп

США могут ввести санкции против как России, так и Украины, заявил Трамп - РИА Новости, 26.08.2025

США могут ввести санкции против как России, так и Украины, заявил Трамп

Дональд Трамп на заседании кабинета американской администрации в Белом доме пригрозил ввести санкции как против России, так и против Украины, если не будет... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T22:26:00+03:00

2025-08-26T22:26:00+03:00

2025-08-26T23:32:00+03:00

в мире

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Дональд Трамп на заседании кабинета американской администрации в Белом доме пригрозил ввести санкции как против России, так и против Украины, если не будет прогресса по урегулированию конфликта. Ключевые тезисы:"Я хочу увидеть сделку. Это очень серьезно — то, что я имею в мыслях, если придется это делать"."Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас. Байден не должен был допустить этого".Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.

https://ria.ru/20250826/ukraina-2037735954.html

https://ria.ru/20250826/ukraina-2037533051.html

https://ria.ru/20250826/ssha-2037745155.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский