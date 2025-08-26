Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что рассматривает только экономические меры по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 26.08.2025 (обновлено: 22:52 26.08.2025)
Трамп заявил, что рассматривает только экономические меры по Украине
Трамп заявил, что рассматривает только экономические меры по Украине - РИА Новости, 26.08.2025
Трамп заявил, что рассматривает только экономические меры по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что меры на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования, могут быть только экономическими. РИА Новости, 26.08.2025
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что меры на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования, могут быть только экономическими."Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп заявил, что рассматривает только экономические меры по Украине

Трамп заявил, меры по урегулированию на Украине могут быть только экономическими

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что меры на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования, могут быть только экономическими.
"Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
США могут ввести санкции против как России, так и Украины, заявил Трамп
