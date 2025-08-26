https://ria.ru/20250826/tramp-2037749046.html
Трамп заявил, что рассматривает только экономические меры по Украине
Трамп заявил, что рассматривает только экономические меры по Украине - РИА Новости, 26.08.2025
Трамп заявил, что рассматривает только экономические меры по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что меры на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования, могут быть только экономическими.
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что меры на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования, могут быть только экономическими."Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
https://ria.ru/20250826/tramp-2037749894.html
Трамп заявил, что рассматривает только экономические меры по Украине
