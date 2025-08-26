https://ria.ru/20250826/tramp-2037749046.html

Трамп заявил, что рассматривает только экономические меры по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что меры на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования, могут быть только экономическими. РИА Новости, 26.08.2025

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что меры на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования, могут быть только экономическими."Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

