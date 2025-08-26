https://ria.ru/20250826/tramp-2037747680.html

Трамп рассчитывает урегулировать украинский конфликт "очень быстро"

Трамп рассчитывает урегулировать украинский конфликт "очень быстро" - РИА Новости, 26.08.2025

Трамп рассчитывает урегулировать украинский конфликт "очень быстро"

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование конфликта на Украине и в Газе, отметив, что ситуация длится слишком долго. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T21:47:00+03:00

2025-08-26T21:47:00+03:00

2025-08-26T22:14:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

украина

сша

россия

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование конфликта на Украине и в Газе, отметив, что ситуация длится слишком долго."Это продолжается очень давно… если всё сложить, то речь идёт о тысячах лет, но, надеюсь, мы очень быстро решим вопросы и по Газе, и по Украине с Россией", — сказал Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме, которое транслировало американское телевидение.Он также подчеркнул, что поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем "намного лучше, чем не ладить" с этими странами.

https://ria.ru/20250826/tramp-2037749046.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп