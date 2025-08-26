Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассчитывает урегулировать украинский конфликт "очень быстро" - РИА Новости, 26.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 26.08.2025 (обновлено: 22:14 26.08.2025)
Трамп рассчитывает урегулировать украинский конфликт "очень быстро"
Трамп рассчитывает урегулировать украинский конфликт "очень быстро"
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование конфликта на Украине и в Газе, отметив, что ситуация длится слишком долго. РИА Новости, 26.08.2025
в мире
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование конфликта на Украине и в Газе, отметив, что ситуация длится слишком долго."Это продолжается очень давно… если всё сложить, то речь идёт о тысячах лет, но, надеюсь, мы очень быстро решим вопросы и по Газе, и по Украине с Россией", — сказал Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме, которое транслировало американское телевидение.Он также подчеркнул, что поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем "намного лучше, чем не ладить" с этими странами.
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
Трамп рассчитывает урегулировать украинский конфликт "очень быстро"

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование конфликта на Украине и в Газе, отметив, что ситуация длится слишком долго.
"Это продолжается очень давно… если всё сложить, то речь идёт о тысячах лет, но, надеюсь, мы очень быстро решим вопросы и по Газе, и по Украине с Россией", — сказал Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме, которое транслировало американское телевидение.
Он также подчеркнул, что поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем "намного лучше, чем не ладить" с этими странами.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд Трамп
 
 
