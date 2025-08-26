https://ria.ru/20250826/tramp-2037747680.html
Трамп рассчитывает урегулировать украинский конфликт "очень быстро"
2025-08-26T21:47:00+03:00
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование конфликта на Украине и в Газе, отметив, что ситуация длится слишком долго."Это продолжается очень давно… если всё сложить, то речь идёт о тысячах лет, но, надеюсь, мы очень быстро решим вопросы и по Газе, и по Украине с Россией", — сказал Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме, которое транслировало американское телевидение.Он также подчеркнул, что поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем "намного лучше, чем не ладить" с этими странами.
