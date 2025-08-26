"Счет на месяцы": в Чехии раскрыли, что Трамп приготовил Зеленскому
Политолог Друлак: США ждут предлога, чтобы отстраниться от конфликта на Украине
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует полностью отказаться от поддержки Киева и ждет нужного предлога, чтобы сделать это официально, заявил чешский политолог Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.
"Несомненно. Дональд Трамп уже плюнул. Теперь он ищет способ отстраниться <…> С Украиной покончено. С режимом Владимира Зеленского покончено. Только вопрос времени, когда это станет абсолютно ясно. И счет идет на месяцы", — сказал он.
Эксперт отметил, что американский президент ждет обвала киевского режима, чтобы официально отойти от конфликта.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт.
Владимир Путин и президент США встретились 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Три дня спустя Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.
После этого Трамп заявил, что европейские лидеры с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины. Как писал The American Conservative, хозяин Белого дома может жестко отреагировать на растрату Киевом американской военной помощи и заставить Зеленского принять российские условия по урегулированию конфликта.