Рейтинг@Mail.ru
"Счет на месяцы": в Чехии раскрыли, что Трамп приготовил Зеленскому - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/tramp-2037700047.html
"Счет на месяцы": в Чехии раскрыли, что Трамп приготовил Зеленскому
"Счет на месяцы": в Чехии раскрыли, что Трамп приготовил Зеленскому - РИА Новости, 26.08.2025
"Счет на месяцы": в Чехии раскрыли, что Трамп приготовил Зеленскому
Президент США Дональд Трамп планирует полностью отказаться от поддержки Киева и ждет нужного предлога, чтобы сделать это официально, заявил чешский политолог... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T16:26:00+03:00
2025-08-26T16:26:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037069197_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65909b5d350cffaed735fa94ee75e0f1.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует полностью отказаться от поддержки Киева и ждет нужного предлога, чтобы сделать это официально, заявил чешский политолог Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.Так он ответил на вопрос журналиста о том, готов ли будет Вашингтон отказаться от урегулирования конфликта на Украине."Несомненно. Дональд Трамп уже плюнул. Теперь он ищет способ отстраниться &lt;…&gt; С Украиной покончено. С режимом Владимира Зеленского покончено. Только вопрос времени, когда это станет абсолютно ясно. И счет идет на месяцы", — сказал он.Эксперт отметил, что американский президент ждет обвала киевского режима, чтобы официально отойти от конфликта.В понедельник Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт.Владимир Путин и президент США встретились 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Три дня спустя Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.После этого Трамп заявил, что европейские лидеры с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины. Как писал The American Conservative, хозяин Белого дома может жестко отреагировать на растрату Киевом американской военной помощи и заставить Зеленского принять российские условия по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037579029.html
https://ria.ru/20250822/zelenskiy-2037062575.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037069197_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a45e5e75379c6bcecc512ed878ff6dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Счет на месяцы": в Чехии раскрыли, что Трамп приготовил Зеленскому

Политолог Друлак: США ждут предлога, чтобы отстраниться от конфликта на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует полностью отказаться от поддержки Киева и ждет нужного предлога, чтобы сделать это официально, заявил чешский политолог Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.
Так он ответил на вопрос журналиста о том, готов ли будет Вашингтон отказаться от урегулирования конфликта на Украине.
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
США могут пожертвовать Украиной, считает эксперт
07:07
"Несомненно. Дональд Трамп уже плюнул. Теперь он ищет способ отстраниться <…> С Украиной покончено. С режимом Владимира Зеленского покончено. Только вопрос времени, когда это станет абсолютно ясно. И счет идет на месяцы", — сказал он.
Эксперт отметил, что американский президент ждет обвала киевского режима, чтобы официально отойти от конфликта.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт.
Владимир Путин и президент США встретились 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Три дня спустя Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.
После этого Трамп заявил, что европейские лидеры с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины. Как писал The American Conservative, хозяин Белого дома может жестко отреагировать на растрату Киевом американской военной помощи и заставить Зеленского принять российские условия по урегулированию конфликта.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом
22 августа, 20:09
 
В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала