"Счет на месяцы": в Чехии раскрыли, что Трамп приготовил Зеленскому

Президент США Дональд Трамп планирует полностью отказаться от поддержки Киева и ждет нужного предлога, чтобы сделать это официально, заявил чешский политолог... РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует полностью отказаться от поддержки Киева и ждет нужного предлога, чтобы сделать это официально, заявил чешский политолог Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.Так он ответил на вопрос журналиста о том, готов ли будет Вашингтон отказаться от урегулирования конфликта на Украине."Несомненно. Дональд Трамп уже плюнул. Теперь он ищет способ отстраниться <…> С Украиной покончено. С режимом Владимира Зеленского покончено. Только вопрос времени, когда это станет абсолютно ясно. И счет идет на месяцы", — сказал он.Эксперт отметил, что американский президент ждет обвала киевского режима, чтобы официально отойти от конфликта.В понедельник Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт.Владимир Путин и президент США встретились 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Три дня спустя Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.После этого Трамп заявил, что европейские лидеры с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины. Как писал The American Conservative, хозяин Белого дома может жестко отреагировать на растрату Киевом американской военной помощи и заставить Зеленского принять российские условия по урегулированию конфликта.

