26.08.2025
Трамп поручил создать постоянные силы быстрого реагирования на беспорядки
09:23 26.08.2025
Трамп поручил создать постоянные силы быстрого реагирования на беспорядки
Трамп поручил создать постоянные силы быстрого реагирования на беспорядки - РИА Новости, 26.08.2025
Трамп поручил создать постоянные силы быстрого реагирования на беспорядки
Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету обеспечить готовность Национальной гвардии каждого американского штата к реагированию на... РИА Новости, 26.08.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету обеспечить готовность Национальной гвардии каждого американского штата к реагированию на гражданские беспорядки, а также призвал его создать постоянные силы быстрого реагирования, которые могут быть отправлены в любую точку страны по первому требованию. "Министр обороны должен незамедлительно начать работу по обеспечению того, чтобы Национальная гвардия сухопутных войск и Национальная гвардия ВВС каждого штата имели ресурсы, были обучены, организованы и готовы оказывать помощь федеральным, региональным и местным правоохранительным органам в подавлении гражданских беспорядков и обеспечении общественной безопасности и порядка, когда того требуют обстоятельства и в соответствии с законом", - говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома. В документе также отмечается, что глава Пентагона обеспечивает наличие постоянных сил быстрого реагирования Национальной гвардии, которые должны быть "обеспечены ресурсами, обучены и готовы к быстрому развертыванию по всей стране". Ранее газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы Пентагона сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по созданию сил быстрого реагирования, состоящих из сотен военнослужащих национальной гвардии, на гражданские беспорядки. По данным издания, план предусматривает постоянное нахождение 600 военнослужащих в состоянии боевой готовности, чтобы их можно было развернуть всего за час. Ранее президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, в рамках временного чрезвычайного положения он направил в ряд мест национальную гвардию и пригрозил отправить в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
сша
вашингтон (штат)
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп поручил создать постоянные силы быстрого реагирования на беспорядки

Трамп поручил Пентагону создать силы быстрого реагирования на беспорядки в США

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету обеспечить готовность Национальной гвардии каждого американского штата к реагированию на гражданские беспорядки, а также призвал его создать постоянные силы быстрого реагирования, которые могут быть отправлены в любую точку страны по первому требованию.
"Министр обороны должен незамедлительно начать работу по обеспечению того, чтобы Национальная гвардия сухопутных войск и Национальная гвардия ВВС каждого штата имели ресурсы, были обучены, организованы и готовы оказывать помощь федеральным, региональным и местным правоохранительным органам в подавлении гражданских беспорядков и обеспечении общественной безопасности и порядка, когда того требуют обстоятельства и в соответствии с законом", - говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.
В документе также отмечается, что глава Пентагона обеспечивает наличие постоянных сил быстрого реагирования Национальной гвардии, которые должны быть "обеспечены ресурсами, обучены и готовы к быстрому развертыванию по всей стране".
Ранее газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы Пентагона сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по созданию сил быстрого реагирования, состоящих из сотен военнослужащих национальной гвардии, на гражданские беспорядки. По данным издания, план предусматривает постоянное нахождение 600 военнослужащих в состоянии боевой готовности, чтобы их можно было развернуть всего за час.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, в рамках временного чрезвычайного положения он направил в ряд мест национальную гвардию и пригрозил отправить в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
"Внутренние враги": Трамп предложил применить армию в США
14 октября 2024, 06:58
 
